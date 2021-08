Stand: 30.08.2021 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnstrecke Neumünster - Heide nachts gesperrt

Viele Menschen in Hohenweststedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen sich auf unruhige Nächte einstellen. Der Grund: Die Bahn lässt dort von heute an ein elektronisches Stellwerk bauen. Für die Arbeiten muss die Bahnstrecke Neumünster - Heide immer nachts gesperrt werden. Anwohner müssen mit Baulärm rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz bei 47,9

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein bleiben auf gleichem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 47,9. 74 Menschen liegen laut Landesmeldestelle mit Covid-19 im Krankenhaus - mehr als 20 von ihnen auf der Intensivstation. Bundesweit ist die Zahl der Intensivpatienten am Wochenende erstmals seit Juni wieder auf mehr als 1.000 gestiegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 08:00

Auslosung DFB-Pokal

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der Hamburger SV fährt zum 1. FC Nürnberg. Der FC St. Pauli muss bei Dynamo Dresden an. Die Spiele der zweiten Pokalrunde sind Ende Oktober. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 06:30

Küchenbrand in Rellinger Hotel

In Rellingen (Kreis Pinneberg) haben am Sonntag etwa 30 Menschen ein Hotel im Ortsteil Krupunder sicherheitshalber verlassen müssen. Grund war laut Feuerwehr ein Brand in der Küche des Hotels. Die Mitarbeiter hatten die Flammen erst einmal mit einer Löschdecke bekämpft, aber trotzdem alle Gäste im Restaurant aufgefordert, das Haus zu verlassen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 06:30

SHMF: Johannes Brahms wird Schwerpunkt-Komponist 2022

Das Werk von Johannes Brahms soll der Schwerpunkt des Schleswig-Holstein Musikfestivals 2022 sein. Das hat Intendant Christian Kuhnt am Sonntag auf einem Empfang zum Abschluss des aktuellen Programms bekannt gegeben. Brahms sei ein echter Norddeutscher Jung mit Wurzeln in Heide. Trotz Corona ist laut Kuhnt das diesjährige Festival zu 90 Prozent ausgelastet gewesen - rund 100.00 Besucher wurden gezählt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 06:30

Deutschland-Achter gewinnt Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Der Deutschland-Achter hat am Sonntag den 16. Sieg beim Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal gefeiert. Im letzten Rennen von u.a. Richard Schmidt, Malte Jakschik und Steuermann Martin Sauer ließ das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes die Teams aus den Niederlanden und Polen souverän hinter sich. Es war die 21. Auflage des 12,7 Kilometer langen Rennens zwischen Breiholz und dem Rendsburger Kreishafen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.08.2021 05:30

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2021 | 08:00 Uhr