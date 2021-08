Stand: 18.08.2021 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Lage in SH: 288 neue Fälle, weniger Menschen im Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen. Sie lag am Dienstag bei 50,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Montag betrug der Wert 49,9, am vergangenen Dienstag 46,4. Landesweit wurden innerhalb eines Tages 288 neue Fälle gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 282. In den Krankenhäusern sah die Lage etwas besser aus als am Vortag: Mit 46 gab es vier Covid-Patienten in Kliniken weniger als am Montag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.08.2021 06:00

Landesregierung beschließt neue Corona-Verordnung

Ab kommenden Montag gilt eine neue Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein. Mit der Neufassung wird die landesweite Testpflicht umgesetzt. In vielen Innenbereichen gibt es nur noch Zutritt für Personen, die geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel). Die bisherige Regelung zum eingeschränkten Regelbetrieb in Kitas ist aus der Verordnung gestrichen worden. Alle Kinder werden dauerhaft in der Kita betreut. Eltern von Kita-Kindern erhalten vom Land kostenfrei einen für Kleinkinder geeigneten Selbsttest. Damit sollen Eltern die Möglichkeit erhalten, ihre Kinder zweimal wöchentlich zu testen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.08.2021 06:00

Afghanistan: Reaktionen auf Aufnahmeprogramm in SH

Schleswig-Holstein will etwa 300 zusätzliche Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen, vor allem Kinder und Frauen. Er sei froh, dass das Land ein solches Aufnahmeprogramm auf die Beine stelle, sagte der Landesflüchtlingsbeauftragte Stefan Schmidt. Es sei absolut richtig, afghanische Familienangehörige hier aufzunehmen, so SPD-Oppositionsführerin Serpil Midyatli. Die Landesregierung wolle mit ihren Plänen ein fatales Willkommens-Signal in Richtung Afghanistan senden, meinte AfD-Politiker Claus Schaffer. Innenministerin Sabine Sütterlin Waack dagegen sprach von einem Gebot der Menschlichkeit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.08.2021 06:00

Briefwahlboom in SH erwartet

Seit dieser Woche läuft die Briefwahl zur Bundestagswahl. Die könnte wegen der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom erleben. Die Landeswahlleitung hat den Kommunen im Land bereits empfohlen, sich auf doppelt so viele Briefwählerinnen und -wähler einzustellen, wie noch vor vier Jahren. Damals lag ihr Anteil in Schleswig-Holstein bei rund 22 Prozent. Etwa 20.000 Wahlhelferinnen und -helfer werden in den Wahllokalen und beim Auszählen im Einsatz sein. Wegen des wahrscheinlich hohen Anteils an Briefwählenden, glaubt die Landeswahlleitung, dass das amtliche Endergebnis ein wenig später feststehen wird als üblich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.08.2021 08:00

THW-Kiel will vor 9.000 Handball-Fans starten - nach 2G-Modell

Handball-Rekordmeister THW Kiel will in der neuen Spielzeit vorerst nur noch vollständig geimpfte und genesene Zuschauerinnen und Zuschauer zu Heimspielen in die Halle lassen (2-G-Prinzip). Die Stadt Kiel unterstützt das Ansinnen. Grundlage dafür ist ein umfangreiches Hygienekonzept, das der Verein jetzt dem Land Schleswig-Holstein vorgelegt hat. Die Tickets werden an personalisierte Sitzplätze gebunden sein, die Stehplätze entfallen. Ziel ist es, alle Sitzplätze füllen zu können. 9.000 Fans hätten dann in der Arena Platz. Das erste Saisonspiel bestreitet der THW am 8. September gegen Balingen-Weilstetten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.08.2021 06:00

Wetter: Viele Wolken und Wind

Heute bleibt es im Bereich von Tief "Luciano" unbeständig und windig. Es ist überwiegend stark bewölkt - zwar mit einzelnen Auflockerungen, aber nur wenig Sonne. Es gibt Regenschauer, zwischendurch aber auch trockene Phasen. Höchstwerte: 17 Grad in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 19 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.08.2021 06:00

