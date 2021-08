Stand: 17.08.2021 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wenig Luftfilter in Schulen

Bisher haben wenige Schulträger im Land Luftfilteranlagen gekauft, die die Luft frei von Viren halten. Das ergab eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein. Ein Grund: Die Geräte sind teuer. Aktuell verhandeln Bund und Länder noch, ob der Kauf gefördert werde. Außerdem seien Wissenschaftler noch nicht sicher, ob die Geräte überhaupt helfen, teilte die Stadt Mölln mit. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) fügte hinzu: Die Geräte ersetzen nicht das Lüften und Abstandhalten. Aktuell gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde die meisten Anlagen, ganze 450 Anlagen gibt es dort in den Schulen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 08:00

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 49,9

Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden innerhalb eines Tages 192 neue Infektionsfälle übermittelt. 50 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona im Krankenhaus, 17 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 49,9 (Vortag: 48,9). Am Montag vor einer Woche lag sie noch bei 44,1. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat Flensburg mit 109,8 (Vortag: 112,0). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 08:00

Schleswig-Holstein will Ortskräfte aus Afghanistan aufnehmen

Landesregierung und die SPD im Landtag haben sich dafür ausgesprochen, nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan Ortskräfte großzügig in Deutschland und im Land aufzunehmen. Den Menschen vor Ort, die den Deutschen geholfen haben, müsse umgehend geholfen werden, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Das sei ein Gebot der Menschlichkeit. Zusammen mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sprach sich der Regierungschef für großzügige Regelungen für die Aufnahme der Helfer und ihrer Angehörigen aus. Sütterlin-Waack kündigte an, mit den anderen Bundesländern zu sprechen. Schleswig-Holstein habe, wie alle anderen Bundesländer, die Möglichkeit, die Betroffenen in Sicherheit zu bringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 07:00

Weltweit besten Kitesurfer zeigen ihr Können auf Sylt

Am Brandenburger Strand vor Westerland startet heute der Kite-Surf-World-Cup. Bis Sonntag messen sich die Teilnehmer in einer gemischten Disziplin aus Wave und Strapless Freestyle. Punktrichter entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Am Ende geht es um ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro sowie um Weltranglistenpunkte. Es ist das zweite mal, dass der Weltcup auf Sylt ausgetragen wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 07:00

Letzte Klappe für NDR-Kultserie "Neues aus Büttenwarder"

Nach 24 Jahren ist jetzt Schluss . Der Grund: Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix will keine weiteren Folgen drehen. Brix stand in allen 98 Folgen als Bauer Adsche Tönnsen vor der Kamera, bis Folge 92 gemeinsam mit Jan Fedder als Bauer Kurt Brakelmann. Die letzten vier neuen Folgen will der NDR jetzt in der Weihnachtszeit zeigen. Sie sind im Juni und Juli dieses Jahres in Granderheide und Grönwohld (Kreis Stormarn) entstanden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 06:00

KiWo: "Alexander von Humboldt II" führt Windjammerparade an

Zur Kieler Woche (4. bis 12. September) wird die "Alexander von Humboldt II" die Windjammer-Segelparade anführen. Wie die Stadt weiter mitteilte, werden mehr als 120 Segelschiffe an dem Ereignis teilnehmen. Heimathafen des zivilen Segelschulschiffs mit den markanten grünen Segeln unter deutscher Flagge ist Bremerhaven. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 08:30

Wetter: Tief "Luciano" bringt viel Wind, Wolken und Regen

Heute soll es wolkig sein, dazu gibt es einige, zum Teil kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter, aber auch etwas Sonne. Es wird maximal 17 bis 19 Grad warm. An der Küste soll es einzelne Sturmböen geben. In der Nacht zum Mittwoch soll es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern sein. Tiefstwerte könnten bei 14 bis 11 Grad liegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.08.2021 06:00

