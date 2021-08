Stand: 10.08.2021 06:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther vor Corona-Gipfel: Lockdown ist nicht mehr vertretbar

Vor der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nimmt die Debatte über kostenpflichtige Tests auch in Schleswig-Holstein Fahrt auf. Die Auswirkungen der Sieben-Tage-Inzidenz auf Corona-Maßnahmen sind ebenfalls Thema. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist überzeugt, dass es dauerhaft Sonderrechte für Geimpfte geben sollte. Sie müssten von Testpflichten und Quarantäne-Anordnungen befreit bleiben, sagte er am Montag und fügte an: Wer sich allerdings nicht impfen lassen könne, dürfe daraus keine Nachteile haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.08.2021 06:00

Halle mit Stroh brennt in Klein Wesenberg

Langer Feuerwehreinsatz in Klein Wesenberg im Kreis Stormarn: Seit gestern Nachmittag brennt es in einer Lagerhalle für Stroh und Heu. Noch immer sind die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten 25.000 Stroh- und Heuballen in Brand - die Ursache ist unklar. Verletzt wurde niemand. Bis zu 70 Kräfte waren zeitweise im Einsatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.08.2021 18:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 44,1

Binnen 24 Stunden sind 172 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 9.8.). 49 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt bei 1.640. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 44,1 (Vortag: 42,3). Am Montag vor einer Woche lag sie noch bei 24,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.08.2021 06:00

Politiker und Forscher in SH besorgt ums Klima

Politiker und Klimaforscher aus Schleswig-Holstein zeigen sich alarmiert über den aktuellen Bericht des Weltklimarates zur Erderwärmung. Danach schreitet sie deutlich schneller voran als bisher angenommen. Umweltminister Albrecht fordert entschlossene Klimaschutz-Maßnahmen. Er fordert unter anderem, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und er will - vom Bund - ein neues Milliarden- Investitionsprogramm für Treibhausgas-Neutralität. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif sagte, ab 2022 müsse der weltweite CO2-Ausstoß jedes Jahr um mehrere Prozent sinken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.08.2021 06:00

Einbruch in Norderstedter Haspa Filiale - Betondecke aufgebohrt?

Unbekannte sind in Norderstedt nach Geschäftsschluss am Freitagnachmittag und am Sonntagmittag gewaltsam in eine Bankfiliale eingedrungen. Gestern früh habe es dann in einer Wohnung im selben Gebäude gebrannt, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt. Laut "Hamburger Abendblatt" sollen die Täter Schließfächer aufgebrochen haben. Mit einer Kernbohrung sollen sie ein großes Loch in die Betondecke gebrochen haben, um so in die Räume der Haspa gelangen zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.08.2021 05:30

Impfen an Schulen: Offenbar kein Ansturm auf Termine

In gut einer Woche (19.8.) starten die ersten Impfungen an den Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in Schleswig-Holstein. Kinder ab 12 Jahren können dort dann geimpft werden, wenn sie wollen. Die Kassenärztliche Vereinigung zählt aktuell die Anmeldungen und wertet sie aus. Einen regelrechten Ansturm auf die Impftermine gab es offenbar nicht. Das liegt nach Ansicht einiger Lehrer daran, dass die Kinder und Jugendlichen zum Teil schon geimpft sind oder bereits einen Termin haben. An einigen Schulstandorten auf dem Land, die weit entfernt vom nächsten Impfzentrum liegen, ist die Anmeldequote höher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.08.2021 08:00

Wetter: Wenig Sonne, viele Wolken und Regen

Am Vormittag gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Am Nachmittag bleibt es zumeist beim Regen. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Schönberg (Kreis Plön), Drelsdorf (Kreis Nordfriesland) und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg).

