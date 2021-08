Stand: 02.08.2021 06:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B5-Baustelle gestartet

Lange Umwege für Autofahrer auf der B5 bei Husum: Dort wird bis zum 22. November ein zwei Kilometer langes Teilstück in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Umleitung ist gut 18-mal so lang. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird die Straße zwischen den Ausfahrten Husum-Rödemis und Husum-Süd ausgebaut. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.08.2021 06:30

Corona-Testpflicht zum Schulstart

Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich laut Bildungsministerium zweimal pro Woche selbst testen. Außerdem gilt laut Land in den ersten drei Wochen eine Maskenpflicht im Unterricht. Auf den Schulhöfen müssen die Mädchen und Jungen keine Masken mehr tragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.08.2021 06:30

Landtagswahl 2022: Midyatli wird SPD-Direktkandidatin im Wahlkreis Kiel-Ost

Serpil Midyatli wird bei der Landtagswahl im Mai 2022 als Direktkandidatin im Wahlkreis Kiel-Ost an den Start gehen. Die SPD nominierte die Landes- und Fraktionsvorsitzende am Sonntagabend. Zuvor hatte sich Midyatli bei einer Kampfabstimmung mit 48 zu 42 (eine Enthaltung) gegen Nesimi Temel durchgesetzt. "Gewonnen ist gewonnen", sagte Midyatli. Sie hatte vor der Abstimmung noch einmal bekräftigt, bei einer Niederlage nicht für den Landtag kandidieren zu wollen. Die SPD nominierte auch ihre Direktkandidaten für die Wahlkreise Kiel-Nord und -West. Hier setzten sich Benjamin Walczak (Nord) und Özlem Ünsal (West) durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.08.2021 07:00

70 neue Corona-Infektionen in SH

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen betrug gestern 23,7. Am Sonnabend war der Wert auf 23,2 gefallen. Im Krankenhaus werden laut Land 28 Covid-19-Patienten behandelt, sechs von ihnen auf Intensivstationen, vier müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.08.2021 05:30

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute gibt es neben etwas Sonnenschein zeitweise dichte Wolken. Immer wieder regnet es, dazwischen gibt es aber auch längere trockene Abschnitte. Es bleibt relativ kühl bei maximal 18 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Der Wind weht zeitweise mäßig bis frisch und stark böig aus Südwest bis Nordwest - am Abend nachlassend. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg) bis 19 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg).

