Stand: 30.07.2021 06:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Scharbeutz: Ab heute nächtliches Alkoholverbot

Die Gemeinde Scharbeutz bereitet sich auf groß angelegte Kontrollen am Wochenende vor. Ab heute gilt dort ein nächtliches Alkohol- und Glasflaschenverbot an den Stränden und auf öffentlichen Plätzen. Laut Bürgermeisterin Schäfer sollen Polizei, Ordnungsamt und private Sicherheitsdienste das Verbot an den Stränden durchsetzen. In den vergangenen Wochen waren laut Gemeinde mehrfach öffentliche Toiletten und Strandkörbe beschädigt worden, Scherben und zerbrochene Flaschen lagen nach den Strandpartys im Sand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.07.2021 06:30

Veranstaltungbranche enttäuscht wegen kleinerer Kieler Woche

Die Kieler Woche fällt in diesem Jahr doch kleiner aus als zunächst geplant. Vom 4. bis zum 12. September wird es laut Stadt keine großen Eventflächen geben, keine Märkte und keine frei zugänglichen Angebote wie die Spiellinie, teilte die Stadt mit. Es bleiben demnach nur noch die Konzerte auf der Krusenkoppel. Grund sei die zunehmende Zahl bei den Corona-Neuinfektionen, hieß es. Bleiben sollen die Segelwettbewerbe und die Windjammerparade oder auch das Segelkino. Der Geschäftsführer von Opus Showtechnik in Kiel sagt, das sei ein Schlag ins Kontor - er hätte mit seinem Unternehmen eine Bühne auf der Kieler Woche ausgestattet. Auch aus Sicht der Industrie- und Handelskammer zu Kiel (IHK) trifft die "de-facto-Absage" der Kieler Woche die ohnehin gebeutelten Branchen. Der Verlust ist demnach noch gar nicht zu beziffern. Für den Herbst fordert die IHK ein konkretes Konzept für die Unternehmen zum Umgang mit der Pandemie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.07.2021 06:30

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 21,2

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug in Schleswig-Holstein am Donnerstag 21,2 - am Mittwoch lag der Wert bei 20,3. Am Donnerstag vor einer Woche betrug die Inzidenz 11,6. Den höchsten Wert hat erneut Kiel mit 38,1, dahinter Flensburg mit 33,3. In den Kliniken werden laut Land 29 Corona Patienten behandelt. Acht liegen auf der Intensivstation, fünf werden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.07.2021 06:30

Erste Apotheken stellen wieder Impfzertifikate aus

Wer ein digitales Corona-Impfzertifikat braucht, kann sich das jetzt grundsätzlich wieder in den Apotheken in Schleswig-Holstein besorgen. Das hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitgeteilt. Schritt für Schritt würden die Apotheken wieder an das System angeschlossen, das nötig ist, um die digitalen Impfzertifikate ausstellen zu können, so ein Sprecher. Man rechne damit, dass das in den nächsten Tagen bei den allermeisten der Fall sein wird, hieß es weiter. Vor gut einer Woche hatte der Deutsche Apothekerverband das Ausstellen der digitalen Zertifikate wegen einer Sicherheitslücke gestoppt, die nach eigenen Angaben inzwischen beseitigt werden konnte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.07.2021 06:30

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. An der Ostsee gibt es auch sonnige Phasen, dabei nur einzelne Schauer mit Schwerpunkt im äußersten Norden sowie an der Nordsee - sonst bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte erreichen 20 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 24 Grad in Lübeck.

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.07.2021 | 06:30 Uhr