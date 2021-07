Stand: 29.07.2021 06:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert weiter

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen betrug gestern 20,3 - nach 18,1 am Dienstag. Die höchste Inzidenz hat weiter Kiel mit 37,7. In den Kliniken werden laut Land 28 Corona Patienten behandelt. Neun liegen auf der Intensivstation, fünf werden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.07.2021 06:30

LNG-Terminal: Gegner campen im Brunsbütteler Bürgerpark

Erste Teilnehmer von Protestaktion gegen geplantes LNG-Terminal sind in Brunsbüttel eingetroffen. Der Kreis Dithmarschen hat dort nach eigenen Angaben ein Camp mit bis zu 2.000 Teilnehmern nach dem Versammlungsgesetz erlaubt. Eine große Demonstration ist für kommenden Sonnabend geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.07.2021 06:30

Debatte über Impfaktion an Schulen

Der Verband der Schulleitungen und die GEW befürchten, dass Schulleitungen wegen der geplanten freiwilligen Impfungen ab Mitte August zwischen die Fronten von Impfbefürwortern und Impfgegnern geraten könnten. Der Landeselternbeirat meint, Impfen sollte auf keinen Fall während der Schulzeit stattfinden. Mobile Teams sollen laut Ministerin Prien ab Mitte August an weiterführenden Schulen im Land gegen das Coronavirus impfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.07.2021 06:00

Besucher von Flensburger Bar sollen sich melden

Nach einem Coronafall in der Flensburger Gaststätte "Klähblatt" fordert die Stadt nun alle, die am Mittwochabend vor einer Woche dort waren, auf, sich sofort in Quarantäne zu begeben und sich beim Flensburger Gesundheitsamt zu melden. Laut Stadt war dort in der vergangenen Woche eine positiv getestete Person zu Gast. Das Gesundheitsamt habe die Situation neu bewertet, nachdem bei einer zweiten Person eine Infektion nachgewiesen wurde, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.07.2021 06:00

Wetter: Wechselhaft und stürmisch

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und einigen, gerade im Norden dichteren Wolken. Von der Nordsee aus ziehen gebietsweise Schauer und vereinzelte Gewitter auf. Zwischendurch gibt es auch einige trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Flensburg bis 22 Grad am Timmendorfer Strand. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, teils starker Südwestwind mit stürmischen Böen, an der Nordsee auch Sturmböen. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad auf Sylt bis 20 Grad in Grambek.

