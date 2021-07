Stand: 26.07.2021 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Polizei ermittelt nach Leichenfund

An der Badestelle von Simonsberg bei Husum im Kreis Nordfriesland ist am Wochenende eine weibliche Leiche gefunden worden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf die Identität der Toten. Wie die Husumer Nachrichten berichten, hatte ein Schwimmer die Leiche ziemlich weit draußen entdeckt und an Land gezogen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 08:00

Corona-Lockerungen gelten ab heute

Ab heute (26.7.) dürfen sich wieder bis zu 25 Menschen privat treffen. Bei Veranstaltungen gibt es weniger Teilnehmerbegrenzungen. Und im Sport und in der Gastronomie fällt im Innenbereich die Testpflicht weg. Die Lockerungen waren bereits in den vergangenen Tagen verkündet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 14,4

Binnen 24 Stunden sind 34 neue Corona-Fälle im Land gemeldet worden (Datenstand 25.7.). Elf Menschen werden im Krankenhaus behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.764. Nach einer Schätzung des RKI gelten etwa 62.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.629. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 06:00

Zugausfälle auf der Strecke Kiel-Neumünster

Weiter Behinderungen für Fahrgäste auf der Bahnstrecke Kiel - Neumünster: Nachdem ein Baum auf eine Oberleitung gefallen war, fahren noch bis mindestens 10 Uhr Ersatzbusse auf der Strecke, teilte die Bahn mit. Weil aktuell nur ein Gleis frei ist, gibt es auch einen Pendelverkehr der RE7 auf der Bahnstrecke. In Neumünster müssen Fahrgäste dann erneut umsteigen. Deshalb kann es laut Bahn zu Verspätungen kommen. Zugausfälle gibt es nach wie vor im Fernverkehr zwischen Kiel und Neumünster. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 07:00

Straßensperrungen: L317 und L234 werden saniert

Auf der L234, der Ortsdurchfahrt Ellerau (Kreis Segeberg), erneuert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) ab heute auf einer Länge von rund einem Kilometer die Fahrbahn. Die Sanierung findet laut LBV.SH konkret zwischen der Kreuzung L76 (Bahnstraße/Ellerauer Straße) und der Kreuzung K24 (Dorfstraße/Hellhörn) statt - und soll bis zum Sommer 2022 andauern. Auch auf der L317 wird zwischen Tarp und Jarplund (Kreis Schleswig Flensburg) die beschädigte Landesstraße samt Radweg saniert. Die Arbeiten des ersten Bauabschnittes erstrecken sich vom Kreisverkehr L317/L15 (Norderholz/Großsolter Straße) bis zur Einmündung Frörupsand/Mühlen-weg/Bäckersberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 06:00

Zahlreiche Einsätze wegen Starkregen

Starkregen hat am Sonntagabend für mehr als hundert Einsätze der Feuerwehr im Kreis Segeberg gesorgt. Insgesamt knapp 150 mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis zum Morgen ausrücken. Betroffen waren Bad Segeberg, sowie unter anderem die Orte Lentförden, Oersdorf oder Kattendorf. Laut Feuerwehrleitstelle waren es oft vollgelaufene Keller und Garagen, die leergepumpt werden mussten - ebenso überflutete Straßenunterführungen. Knapp 80 mal mussten die Einsatzkräfte alleine in Kaltenkirchen helfen. Dort drohte unter anderem auf einer Baustelle ein Kran umzustürzen. Der Regen hatte dafür gesorgt, dass der Untergrund aufweichte. Der Kran konnte durch die Einsatzkräfte gesichert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 06:00

Travemünder Woche gut besucht

Eine gute Zwischenbilanz für die Travemünder Woche: Am ersten Wochenende lockte das Segelevent viele Besucher an - so viele, dass die Stadt an Tagesgäste appellieren musste, nicht mehr anzureisen. Am Freitag war die Travemünder Woche eröffnet worden, sie läuft bis 1. August mit viel Programm auf dem Wasser und abgespecktem Angebot an Land. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.07.2021 18:00

Wetter: Schauer und Gewitter möglich

Heute gibt es längere Zeit freundliche Phasen, im Tagesverlauf tauchen dann aber mächtige Quellwolken auf. Es gibt teils kräftige Schauer und Gewitter, es könnte auch zu Starkregen kommen. Es wird also schwül. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Eckernförde und bis 27 Grad in Ellerau. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 22 Grad in Bad Segeberg und bis 25 Grad in Brunsbüttel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.07.2021 06:00

