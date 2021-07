Stand: 25.07.2021 10:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Modellprojekt in Diskotheken angelaufen

Ein bisschen Normalität hat es gestern Abend in drei Diskotheken in Schleswig-Holstein gegeben. Im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts dürfen sie für jeweils drei Veranstaltungen ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht öffnen - nur für Geimpfte, Genesene und Getestete. Letztere müssen sich nach jedem Party-Abend weitere vier Mal testen lassen. Die ersten drei Veranstaltungen gestern waren nach Angaben der Disko-Betreiber ausverkauft, einer davon spricht von einer "gigantischen Party". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.07.2021 09:00

Hochwassergebiete: Einsatz der Helfer aus SH wird verlängert

Schleswig-Holstein will den Einsatz in den Katastrophengebieten verlängern. Rheinland-Pfalz sei weiter dringend auf Kräfte angewiesen und habe um eine Fortsetzung des Einsatzes gebeten, heißt es aus dem Kieler Innenministerium. Gemeinsam mit den Kreisen und kreisfreien Städten plant das Land nun, wie es mit den rund 700 Helferinnen und Helfern aus Schleswig-Holstein weiter geht. Sie sind aktuell im besonders von der Flutkatastrophe betroffenen Kreis Ahrweiler im Einsatz. Am Sonntag sollen sie nun nach derzeitigem Plan des Innenministeriums ausgetauscht werden, im besten Fall eins zu eins. Die neuen Kräfte bleiben dann bis voraussichtlich kommenden Freitag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.07.2021 09:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beträgt nach aktuellen Angaben 13,9 (Datenstand: 24.7.). Am Freitag lag der Wert noch bei 12,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 72 Fälle neu übermittelt. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge unverändert elf Covid-19-Patienten behandelt, fünf von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen weiterhin drei beatmet wurden - hier blieben die Zahlen ebenfalls konstant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.07.2021 09:00

Kinder aus Hochwassergebieten kommen nach Bosau

Mehr als 120 Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW), vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und von verschiedenen Feuerwehren haben in Bosau (Kreis Ostholstein) mit angepackt: Auf einer Wiese an der Jugendfreizeitstätte am Großen Plöner See sind gut ein Dutzend kleine und große Zelte aufgebaut worden - für Verpflegung, Organisation und zum Schlafen. Warmes Essen steuert die Marineunteroffiziersschule aus Plön bei. Ungefähr 20 feste Betreuer, darunter auch Seelsorger, kümmern sich um die 45 Kinder. Sie sollen hier am Samstagabend mit dem Bus ankommen, berichten die Organisatoren von der Bosauer Jugendfeuerwehr, um auf andere Gedanken zu kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.07.2021 13:00

Wetter: Schwül, Schauer möglich

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt. Nach teils längeren trockenen Phasen und Aufheiterungen im Tagesverlauf gibt es gebietsweise neue Schauer und Gewitter, lokal kräftiger ausfallend. Es besteht die Gefahr von Starkregen. Zwischendurch gibt es aber auch freundliche und trockene Phasen, insgesamt ist es schwül. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 27 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg).

