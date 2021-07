Stand: 20.07.2021 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Teile der Schlei sind für Schiffe gesperrt

Für Reparaturarbeiten wird die Schlei auf Höhe von Rabelsund in Angeln von 8 bis 10 Uhr, und dann nochmal von 12 bis 16 Uhr gesperrt. Denn dort hatte ein Schwimmkran Ende vergangener Woche vier Oberleitungen durchtrennt und sie zu Boden gerissen. Das führte zu Stromausfällen in weiten teilen Angelns. Wie jetzt bekannt wurde, beschädigte der Schwimmkran laut SH Netz sieben weitere Leitungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.07.2021 08:00

Baustoffmangel durch Corona: Holz, Stahl und Dämmstoffe fehlen

Vier von fünf Unternehmen haben derzeit Probleme, an Baustoffe zu kommen. Vor allem Holz, Dämmstoffe und Stahlrohre fehlen. Das hat eine Umfrage unter den Mitgliedern des Bauindustrieverbands Schleswig-Holstein ergeben. Bauzeiten verlängerten sich zum Teil deutlich. Statt zwei Wochen müssten Bauunternehmen bis zu vier Monate auf Lieferungen warten. So lange stünden Baustellen zum Teil still. Die Materialknappheit sorgt außerdem für steigende Preise. Holz kostet bis zu 80 Prozent mehr als im Vorjahr, bei Stahl sind es bis zu 40 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Die Gründe für den Baustoffmangel: vielfältig. In der Corona-Pandemie ging die Rohstoffproduktion zurück. Gleichzeitig wollen immer mehr Menschen bauen. Und auch die Exporte ins Ausland ziehen wieder an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.07.2021 07:00

Sieben-Tage-Inzidenz im Norden steigt auf 9,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag auf 9,4 gestiegen. Am Sonntag lag der Wert noch bei 8,8. Er gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Nach Angaben der Landesmeldestelle vom Montagabend gab es landesweit 35 Neuinfektionen. Am Montag vor einer Woche waren neun neue Ansteckungen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 4,0. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen betrug weiterhin 1.628. Das heißt, es ist seit Freitag kein weiterer Todesfall hinzugekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.07.2021 08:00

Grevenkrug: Feuer zerstört Kuhstall

In der Nacht hat ein Kuhstall in Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden alle Kälber - etwa 25 Stück - von den Besitzern rechtzeitig ins Freie getrieben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stall bereits komplett in Flammen. Drei Menschen hatten Rauchgas eingeatmet und mussten deshalb ins Krankenhaus. Die zwischenzeitlich rund 100 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.07.2021 06:00

Corona in SH: Land lockert Corona-Regeln

Ab kommenden Montag an dürfen sich in Schleswig-Holstein bis zu 25 Personen im privaten und öffentlichen Raum treffen. Außerdem entfällt die Testpflicht im Restaurant. Das sind zwei Neuerungen der Corona-Regeln, die Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gemeinsam mit Gesundheits-Staatssekretär Matthias Badenhop (FDP) am Montag vorgestellt hat. Die Impfkampagne im Land sei erfolgreich, betonte Ministerpräsident Günther. 48,7 Prozent der Schleswig-Holsteiner seien vollständig geimpft - das ist laut Günther Platz vier bundesweit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.07.2021 06:00

Wetter: Viele Wolken und vereinzelt Schauer

Heute gibt es neben etwas Sonne viele Wolken und vereinzelt schwache Schauer - mit Schwerpunkt an der Nordsee sowie an der Unterelbe. Es bleibt aber auch über weite Strecken des Tages trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Westerland bis 23 Grad in Mölln. Der Wind weht schwacher bis mäßig, an der Küste frischer aus Nordwest bis West mit starken Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 18 Grad auf den Halligen und 21 Grad in Travemünde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.07.2021 08:05

