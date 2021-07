Stand: 16.07.2021 07:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Seenotkreuzer vor Sylt rettet dänische Fischer

Die Besatzung des Seenotkreuzers Pidder Lüng hat dänische Fischer vor Sylt gerettet. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger konnten die Fischer gestern ihren Kutter nicht mehr steuern. Offenbar war südlich von Helgoland etwas in den Propeller geraten. Die Seenotretter rückten bei einer Windstärke von 50 Stundenkilometern und zwei Meter hohen Wellen aus und brachten die dreiköpfige Besatzung sicher in den Hafen ins dänische Havneby. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 08:00

Klimakonferenz auf Sylt

In List auf Sylt wird am Abend über die Zukunft des Klimaschutzes auf der Nordseeinsel diskutiert. Es geht dabei auch darum, das zehn Jahre alte Klimaschutzkonzept der Insel anzupassen. Das große Ziel: Auch Sylt soll bis 2045 klimaneutral sein. Themen sind unter anderem der Küstenschutz, E-Mobilität oder die Zertifizierung für nachhaltige Ferienunterkünfte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 06:00

Feuer in Herzhorn - Lagerhallen zerstört

Ein Feuer hat am Abend zwei kleine Lagerhallen in Herzhorn (Kreis Steinburg) zerstört. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache aus. Drei Löschzüge waren stundenlang damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. In der Halle waren unter anderem Mähdrescher abgestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 06:30

Mann stirbt bei Autounfall in Lübeck

Bei einem Verkehrsunfall in Lübeck ist am Abend ein 61 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Leitstelle Süd waren an dem Unfall auf der Krempelsdorfer Allee zwei fahrende und zwei parkende Fahrzeuge beteiligt. Was dort genau passiert ist, ist laut Polizei noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 06:00

Müllberge durch Feiern in mehreren Städten

Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein beklagen sich zunehmend über Müllberge nach Feiern im Freien. In Kiel, Lübeck, Flensburg oder auch Westerland auf Sylt kommen die Müllabfuhren nach eigenen Angaben kaum noch hinterher. Besonders am Wasser müssen Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe Flaschen, Kippen, Pizzakartons oder Kronkorken wegschaffen. An den Stränden auf Sylt ist nun ein Sicherheitsdienst unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 06:30

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 6,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 6,2 (Datenstand 15.7.). Binnen 24 Stunden wurden 35 neue Corona-Fälle im Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt jetzt bei 1.628. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 08:00

ADAC rechnet mit vollen Straßen in SH und Hamburg

Der ADAC erwartet an diesem Wochenende wieder volle Straßen bei uns im Land: Grund ist der Start der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Teilen der Niederlande. Besonders die Straßen Richtung Nord- und Ostsee könnten demnach voll werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.07.2021 06:30

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Der Tag startet heute noch sonnig im Wechsel mit einigen Wolken. Am Nachmittag ist es dagegen regnerisch. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in Süsel (Kreis Ostholstein) und 27 Grad in Halstenbek (Kreis Pinneberg).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2021 | 08:00 Uhr