Stand: 07.07.2021 07:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aus für fast jede zweite Commerzbank-Filiale

Die Commerzbank schließt 17 Filialen in Schleswig-Holstein. Das melden die Kieler Nachrichten. Von den aktuell 35 Standorten sollen nur noch 18 übrig bleiben. Noch in diesem Jahr schließen demnach Filialen unter anderem in Rendsburg, Bad Bramstedt und Wahlstedt. In Kiel bleibt nur die Hauptfiliale bestehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.07.2021 06:30

Inzidenzwert in SH nun bei 3,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag wieder leicht gesunken - auf 3,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 6.7.) gab es neun registrierte Neuinfektionen. Am Dienstag vor einer Woche waren zwölf 12 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.07.2021 06:00

Kerber erreicht Halbfinale von Wimbledon

Die Kielerin Angelique Kerber hat am Dienstag Karolina Muchova aus Tschechien glatt in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 besiegt und ist in Wimbledon mit einer hochkonzentrierten Leistung ins Halbfinale eingezogen. Gegnerin am Donnerstag auf dem "heiligen Rasen" ist die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.07.2021 06:00

Corona-Impfung: Hausärzte im Stress

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca als zweite Dosis die Impfstoffe von Biontech oder Moderna zu verimpfen. Terminlich ist das laut Hausärzteverband allerdings ein riesiges Problem: Viele Praxen haben zurzeit wegen Urlaubs geschlossen. Außerdem bedeute jede dazwischengeschobene Zweitimpfung, dass ein anderer Patient länger auf seine erste Impfdosis warten muss. Der Hausärzteverband befürchtet außerdem, dass viele Praxen nun auf dem AstraZeneca-Impfstoff sitzen bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.07.2021 06:00

Sonne, Wolken, Gewitter

Im Lauenburgischen startet der Tag wolkig, in den anderen Teilen des Landes sonnig. Später kommen Quellwolken hinzu. Am Nachmittag und Abend sind von der Nordsee und Elbe her einzelne Regenschauer, punktuell auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Föhr und bei 26 Grad am Timmendorfer Strand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.07.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2021 | 06:00 Uhr