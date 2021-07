Stand: 01.07.2021 07:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bei 3,3 - 18 neue Fälle

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 18 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt aktuell bei 3,3 (Datenstand 30.6.). Alle Regionen im Land liegen unter dem Wert von 7. Laut der Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet. Aktuell werden in den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern 18 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - 12 davon befinden sich in Intensivtherapie, 10 müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.07.2021 08:00

Insolvenzverfahren für Nobiskrug soll eröffnet werden

Am Amtsgericht Neumünster wird heute das Insolvenzverfahren für den Schiffbauer Nobiskrug in Rendsburg eröffnet. Unabhängig davon läuft die Suche nach einem neuen Investor offenbar vielversprechend. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein könnte in etwa zwei Wochen ein neuer Eigentümer präsentiert werden. Laut Insolvenzverwalter laufen konkrete Verhandlungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.07.2021 08:00

Kinos in Schleswig-Holstein öffnen wieder

Nach mehr als einem halben Jahr Corona-Pause starten heute viele Kinos in Schleswig-Holstein wieder voll durch. Nur wenige Filmhäuser haben in den vergangenen zwei Wochen bereits erste Filme gezeigt. Die Nachfrage nach Tickets ist groß. Wer Karten möchte, sollte am besten vorher beim Kino anrufen oder online reservieren. Denn die Säle dürfen noch nicht voll belegt werden. Es gilt die Maskenpflicht, am Sitzplatz darf die Maske aber abgenommen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.07.2021 06:00

Unwetter: Viele Einsätze und Unfälle in SH

Erneut hat ein Unwetter über Schleswig-Holstein für zahlreiche Einsätze gesorgt. Straßen wurden überspült, Keller liefen voll. In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) drohte sogar ein Haus einzustürzen - es konnte aber stabilisiert werden. Außerdem wurde Aquaplaning mehreren Autofahrern zum Verhängnis - insgesamt sieben Menschen wurden bei Unfällen auf der A7 bei Neumünster verletzt. Heute früh gab es zwei weitere Unfälle auf der A23 bei Elmshorn. Dort gerieten vier Fahrzeuge auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.07.2021 06:00

Landespokal der Frauen: SV Henstedt-Ulzburg kann Titel verteidigen

Den Fußballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg gelang gestern Abend die erfolgreiche Titelverteidigung in einem dramatischen Endspiel des Landespokals gegen Holstein Kiel - allerdings erst in der Verlängerung. Für die Kielerinnen gab es trotz der bitteren 2:3 Niederlage wenigstens etwas Grund zur Freude. Für den DFB-Pokal sind beide Teams qualifiziert, denn als Regionalligameister ist der Double-Sieger SV Henstedt Ulzburg gesetzt. Der zweite Startplatz geht daher an Holstein Kiel als Finalist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.07.2021 06:00

Bad Oldesloe: Bombenentschärfung am Freitag

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird am Freitag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Polizei und Stadt teilten mit, dass dann alle Menschen im Evakuierungsbereich um die Grabauer Straße bis spätestens 10 Uhr ihre Häuser verlassen müssen. Etwa 2.300 Menschen sind betroffen, darunter auch die Bewohner einer Senioreneinrichtung sowie einer psychiatrischen Einrichtung. Mit der Entschärfung soll am Freitag um 12 Uhr begonnen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.06.2021 15:00

Wetter: Weiterhin viel Regen, teils Gewitter möglich

Tief "Xero" sorgt heute weiterhin für viele Wolken und teils kräftige Regenfälle, vereinzelt auch Gewitter. Im Tagesverlauf lockert es von Nordfriesland und Angeln her etwas auf, am Nachmittag und Abend lassen die Niederschläge dann nach. Höchstwerte: 21 Grad in Plön bis 23 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.07.2021 06:00

