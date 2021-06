Stand: 28.06.2021 06:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Feste und Feiern werden größer

Seit heute sind die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein weiter gelockert: So sind Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen im Innenbereich mit bis zu 1.250 Teilnehmern erlaubt, im Außenbereich mit bis zu 2.500 Menschen. Veranstaltungen mit Gruppenaktivität und ohne feste Sitzplätze - beispielsweise Feste und Empfänge - dürfen unter Auflagen wieder mit bis zu 250 Personen in geschlossenen Räumen und mit bis zu 500 Personen draußen stattfinden. Die neuen Vorschriften, die die Landesregierung beschlossen hat, sollen bis zum 25. Juli gelten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.06.2021 06:00

Herzschlag-Finale: THW Kiel ist Handball-Meister

Der THW Kiel hat das Finale in der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Den "Zebras reichte am Sonntag ein 25:25 bei den Rhein-Neckar Löwen. Der 38:26-Kantersieg gegen Balingen war für die SG Flensburg-Handewitt am Ende wertlos. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und mehr als hundert Fans haben den alten und neuen deutschen Handball-Meister THW Kiel am späten Sonntagabend nach der Rückkehr am Flughafen in Empfang genommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.06.2021 06:00

Weiche Flensburg ringt Phönix Lübeck nieder und löst DFB-Pokal-Ticket

Der SC Weiche Flensburg vertritt wie schon vor drei Jahren Schleswig-Holstein im DFB-Pokal. Die Flensburger setzten sich am Sonntag im Finale des Landespokals in Malente mit 2:1 (1:0, 1:1) nach Verlängerung gegen Phönix Lübeck durch. Der Club von Trainer Thomas Seeliger darf sich damit über rund 140.000 Euro Prämie vom Deutschen Fußball-Bund freuen - und auf das große Los hoffen. Der Gegner in der ersten Runde steht noch nicht fest. Die Auslosung findet am 4. Juli im Rahmen der ARD-Sportschau um 18.30 Uhr statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.06.2021 06:00

JazzBaltica: Veranstalter ziehen positive Bilanz

Die 30. JazzBaltica ist am Sonntag zu Ende gegangen - und die Macher ziehen eine positive Bilanz. Rund 14.500 Jazz-Fans zog es dieses Jahr nach Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein). Nach Angaben der Veranstalter wurden innerhalb von drei Tagen 37 Konzerte gespielt, sowie Talks und Musik-Sessions abgehalten. Wegen der Corona-Pandemie hatte die JazzBaltica erst eine Woche vor Eröffnung eine Zulassung erhalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.06.2021 06:00

Hochschule Flensburg: Kürzungen wegen geringerer Nachfrage

Die Hochschule Flensburg schlägt Alarm: Mit sechs Millionen Euro pro Jahr ist sie nach Angaben von Präsident Christoph Jansen unterfinanziert. Durch die rückläufigen Studierendenzahlen stehen Angebote mit geringer Nachfrage auf der Kippe. Bei nur noch rund 3.300 Studenten muss die Hochschule demnächst kürzen. Ein Thema ist in Flensburg laut Präsident Jansen auch die Konkurrenz dänischer Hochschulen, wo die Studierenden besser finanziell unterstützt werden. Die Hochschule zehrt jetzt ihre Rücklagen auf und hofft auf weitere Gelder vom Land. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.06.2021 06:00

Wetter: Erst viel Sonne, später Gewitter möglich

Heute gibt es viel Sonnenschein, daneben ein paar Quell- und Schleierwolken. Es bleibt meist trocken, zum Abend hin sind allerdings vereinzelte Schauer oder Gewitter im Südwesten von Schleswig-Holstein möglich. Höchstwerte: 20 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) bis 30 Grad in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.06.2021 06:00

