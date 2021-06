Stand: 27.06.2021 12:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfquote in SH über Bundesdurchschnitt

Der Kampf gegen das Corona-Virus kommt voran. In Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mittlerweile 57,2 Prozent der Menschen einmal gegen Covid-19 geimpft. 35, 2 Prozent sind vollständig geimpft. Damit liegt Schleswig-Holstein bei beiden Impfungen über dem deutschen Durchschnitt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 12:00

THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt? Showdown um den Titel

Heute wird der deutsche Handball-Meister gekürt - und der letzte Spieltag einer langen Saison dürfte packend werden. Der THW Kiel ist Spitzenreiter, hat aber bei den Rhein-Neckar Löwen die schwerere Aufgabe. Die SG Flensburg Handewitt empfängt die HBW Balingen-Weilstetten. Beide Partien starten um 15.30 Uhr, wir berichten auf NDR.de/sh und in der NDR Schleswig-Holstein App. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 12:00

SHFV-Pokal: 1. FC Phönix Lübeck erstmals seit 45 Jahren im Finale

Vor einem Jahr gewann der SV Todesfelde als Außenseiter den schleswig-holsteinischen Fußball-Landespokal und zog in den DFB-Pokal ein. Heute will der 1. FC Phönix Lübeck im Finale gegen den SC Weiche Flensburg 08 überraschen. Das Endspiel startet am Sonntag um 16 Uhr im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente (Kreis Ostholstein). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 12:00

Baustellen: Einschränkungen auf Straßen und Autobahnen

Wer mit dem Auto durch Schleswig-Holstein fährt, der muss sich oft durch die vielen Baustellen im Land quälen. Und auch während der Sommerferien gehen die Straßenbauarbeiten weiter. Die Behörden rechnen deshalb mit Staus und stockendem Verkehr. Unter anderem auf den Autobahnen 1 und 21 wird gebaut, aber auch auf der A7 müssen Reisende vor allem südlich des Elbtunnels mit Einschränkungen rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 11:00

Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Flensburg

Ein Unfall gestern Abend in Flensburg ist für die Insassen relativ glimpflich ausgegangen: Nach Angaben der Polizei hat ein vermutlich betrunkener Autofahrer seinen Wagen viel zu schnell über die Ballastbrücke gesteuert, dabei verlor er die Kontrolle über das Auto. Der Wagen fuhr über eine Verkehrsinsel, prallte gegen Kantsteine und fing Feuer. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 09:00

Ab Montag keine Maskenpflicht mehr im Hafen von Helgoland

Die Helgoländer und ihre Gäste müssen im Hafen der Hochsee-Insel künftig keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Die Maskenpflicht dort werde aufgehoben, teilte der Kreis Pinneberg heute mit. Es bleibe aber die Bitte und dringende Empfehlung, überall dort weiterhin eigenverantwortlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wo es eng werden könnte - zum Beispiel in Wartebereichen. Für die Anreise auf die Insel muss den Angaben zufolge weiterhin ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ausgenommen von der Testpflicht sind demnach Geimpfte und Genesene. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 08:00

Schleswig-Holstein meldet 16 neue Fälle - Inzidenz stagniert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 16 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Gestern waren es 14, vor einer Woche 19. Wie aus Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz gegenüber dem Vortag unverändert bei 3,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 29 Corona-Patientinnen und -Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 19 davon auf Intensivstationen, 15 davon werden beatmet. Neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Die am stärksten betroffenen Kreise sind Pinneberg (Inzidenz 9,5) und Stormarn (7,4) | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 08:00

Neue Corona-Regeln veröffentlicht

Die Landesregierung hat die neuen Corona-Regeln offiziell gemacht, die sie Mitte der Woche angekündigt hatte und die ab morgen gelten. Laut neuer Landesverordnung dürfen wieder mehr Menschen zu Veranstaltungen und Versammlungen kommen, draußen fallen dabei Masken- und Testpflicht weg. Das gilt auch für Veranstaltungen drinnen wie Kino oder Theater, zumindest auf dem zugewiesenen Platz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 08:00

Dänemark lockert Regeln für die Einreise

Dänemark lockert ein weiteres Mal seine Reisebeschränkungen. Die Behörden haben Einreisen aus EU- und Schengenländern mit dem EU-Coronapass als Nachweis für Geimpfte, Genesene oder Getestete ermöglicht. Die Testpflicht nach der Einreise entfällt für Einwohner Deutschlands und mehrerer anderer Länder im EU- und Schengenraum. Das geht aus den aktualisierten Reiseempfehlungen des dänischen Außenministeriums hervor. Zum ersten Mal seit rund 15 Monaten gelten diese Länder im dänischen Ampelsystem wieder als "grün". Die neuen Empfehlungen sind am Sonnabend um 16 Uhr in Kraft getreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.06.2021 08:00

Wetter: Oft heiter und trocken

Heute Nachmittag ist es oft heiter, zeitweise wolkig und verbreitet trocken. Am ehesten sind im Süden vereinzelt Schauer möglich. Zum Abend hin bleibt es teils wolkenlos. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad auf den Halligen bis 26 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

