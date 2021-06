Stand: 24.06.2021 07:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Inzidenz in SH sinkt weiter - jetzt auf 4,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt rückläufig. Der Wert (Datenstand 23.6.) liegt bei 4,0 (Vortag: 4,4). Es wurden insgesamt 21 neue Fälle gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 auch am sechsten Tag hintereinander kein neuer Todesfall gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 06:00

Sylt: Hebammen-Notruf soll weitergeführt werden

Darauf haben sich Kreis, Land und die Inselgemeinden am Mittwochabend in einer Sondersitzung des Gesundheits- und Sozialausschusses in Westerland verständigt. Der Kreis bemüht sich jetzt darum, Hebammen dafür zu akquirieren - und um ein Gespräch mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Frühestens zum 1. Oktober könnte der Notruf wieder starten. Hintergrund: Die drei bisher beteiligten Hebammen haben ihren Vertrag zum 1. Juli gekündigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 10:00

Klappbrücke Lindaunis wieder für den Verkehr freigegeben

Laut Deutscher Bahn sind die Reparaturarbeiten an der Klappbrücke Lindaunis abgeschlossen. Bereits seit Mittwochabend dürfen wieder Autos die Brücke passieren. Seit dem Morgen rollt auch wieder der regionale Zugverkehr zwischen Flensburg und Kiel. Für Schiffe klappt die Brücke wieder: um 10.45, 11.45, 14.45 und 15.45 Uhr. Mehr als eine Woche war die Brücke gesperrt, weil der Klappmechanismus nicht mehr richtig funktionierte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 08:00

Luftwaffenübung für neues Kampfsystem

Mehr als drei Milliarden Euro hat der Bund kurz vor der Sommerpause noch für das europäische Luftkampfsystem FCAS bewilligt. Eine Übung, an der sich die Luftwaffe in Jagel bei Schleswig und Todendorf (Kreis Plön) beteiligt, gibt heute einen Vorgeschmack darauf. Ein Eurofighter-Kampfjet steigt am frühen Nachmittag in Jagel in die Luft. In Todendorf startet gleichzeitig eine unbemannte Drohne. Beide sollen dann über der Ostsee in komplexer Form miteinander Daten austauschen. Die Gesamtkosten für das Luftkampfsystem FCAS werden auf mehrere Hundert Milliarden Euro geschätzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 08:00

Timmendorfer Strand: Start der JazzBaltica

Zum 30. Mal startet heute die JazzBaltica in Timmendorfer Strand - und zwar vor Publikum. Mit mehr als 30 Konzerten in vier Tagen startet das Festival in die Jubiläumssaison. Zum ersten Mal seit Beginn des Festivals bieten die Veranstalter dem Publikum eine neue Kulisse: Die Hauptkonzerte werden auf einer OpenAir Bühne mitten im Strandpark präsentiert. Eine zweite Bühne gibt es im Maritimhotel. Für die Indoorkonzerte ist ein Coronatest notwendig, oder die Gäste müssen geimpft oder von Corona genesen sein. Es sind noch ausreichend Karten verfügbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 10:00

Langer Feuerwehreinsatz: Schwelbrand auf einem großen Frachter

Mehr als zwölf Stunden war die Feuerwehr im Kieler Ostuferhafen im Einsatz. Rund 70 Feuerwehrleute mussten bis ein Uhr heute Nacht einen Schwelbrand auf einem großen Frachter löschen, der mittags ausgebrochen war. Das Schiff hatte Holzpellets geladen. Entstanden war der Brand im Laderaum - warum, das ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 07:30

Grevenkrug: Scheune abgebrannt

In Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am späten Mittwochabend eine Scheune teilweise abgebrannt. Laut Feuerwehr brach das Feuer im Strohballen-Lager aus. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auch auf ein Wohnhaus übersprangen. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist und wie genau es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 07:30

Weiche Flensburg und Phönix Lübeck im Pokalfinale

Die Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und 1. FC Phönix Lübeck stehen im Endspiel um den schleswig-holsteinischen Fußball-Pokal. Sie ermitteln am Sonntag den Teilnehmer für den DFB-Pokal. Weiche warf am Mittwoch mit einem 2:1 (2:0) Titelverteidiger SV Todesfelde aus dem Rennen. Phönix setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen den Oberligaclub TSB Flensburg durch. Das Endspiel wird am Sonntag um 16 Uhr im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente angepfiffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 06:00

Flensburg-Handewitt zittert sich zum Sieg

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben mit letzter Kraft ihre Chance auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft gewahrt. Durch das 27:26 (15:11) in einem hoch dramatischen Spiel beim HC Erlangen sprangen die Flensburger am Mittwochabend vorübergehend wieder auf den ersten Platz. Am Donnerstag hat Titelverteidiger THW Kiel im Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe aber wieder die Möglichkeit zum Kontern. Bester SG-Werfer war Hampus Wanne mit acht Toren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 06:00

Milliarden-Auftrag für Kieler Werft

In Berlin haben die Parlamentarier am Mittwoch über mehrere milliardenschwere Rüstungsaufträge entschieden. Insgesamt sind 27 Rüstungsvorhaben mit einem Gesamtwert von mehr als 19,1 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden. Den größten Zuschlag hat ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) erhalten. Die Kieler Werft soll für knapp 2,8 Milliarden Euro zwei neue U-Boote für die Deutsche Marine bauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 06:00

Wetter: Nur vereinzelt Schauer

Heute gibt es neben dichten Wolken im Tagesverlauf freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Dazu sind im Tagesverlauf nur vereinzelt Schauer möglich, verbreitet bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf den Halligen bis 22 Grad in Mölln. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 16 Grad in Hörnum auf Sylt und 21 Grad in Schwarzenbek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.06.2021 07:05

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2021 | 08:00 Uhr