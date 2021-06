Stand: 20.06.2021 11:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Inzidenz in SH sinkt auf 4,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Der Wert (Datenstand 19.6.) liegt bei 4,5 (Vortag: 5,0). 19 neue Fälle wurden gemeldet. Nur der Kreis Pinneberg hat eine Inzidenz, die höher als 10 ist - sie liegt bei 12,3 (Vortag: 11,1). Im Kreis Dithmarschen wurden in den vergangenen sieben Tagen weiter keine neuen Infektionen gemeldet - die Inzidenz liegt bei 0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.06.2021 10:00

Sternfahrt durch Hamburgs Speckgürtel

Ein größere Fahrraddemo könnte heute für Autofahrer in Südholstein zu Einschränkungen führen. Seit 8 Uhr läuft die Sternfahrt in Richtung Hamburg. In Schleswig-Holstein starten die Radfahrer an 25 verschiedenen Orten. Von Bad Oldesloe, Elmshorn, Kellinghusen, Neumünster und Wedel aus machen sich verschiedene Gruppen per Rad auf den Weg in die Hansestadt. Die Organisatoren der Sternfahrt von "Mobil ohne Auto" rechnen mit bis zu 5.000 Radlern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.06.2021 10:00

Mehrere Schwimmer in SH vermisst

Rettungskräfte suchen nach mehreren vermissten Schwimmern in Schleswig-Holstein. Im Einfelder See bei Neumünster wird seit Freitag nach einem 13 Jahre alten Mädchen gesucht, das beim Baden verschwunden war. Die Suchaktion wurde inzwischen unterbrochen und soll am Montag fortgesetzt werden. In Kollmar (Kreis Steinburg) wird laut Polizei ein neun Jahre altes Mädchen vermisst, das am frühen Samstagabend in der Elbe baden wollte und offenbar abgetrieben wurde. Die Suche nach dem Kind war bisher erfolglos. In Müssen (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ertrank am Samstagabend ein 19-Jähriger im Müssener See. Taucher konnte den Jugendlichen nach mehrstündiger Suche nur noch tot bergen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.06.2021 10:00

A1: Fahrbahndecke hebt sich erneut an

Offenbar durch die Hitze hat sich die Fahrbahndecke auf der A1 erneut angehoben. Nach Angaben einer Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes ist nun die Strecke zwischen Scharbeutz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) betroffen. Wegen der Reparaturarbeiten geht es aktuell in beiden Fahrtrichtungen nur noch auf einer Spur voran. Bereits am Freitag war zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Kreuz Lübeck auf der A1 wegen der Hitze die Fahrbahn aufgeplatzt. Voraussichtlich am Sonntagabend gegen 20 Uhr soll die Strecke wieder normal befahrbar sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.06.2021 10:00

Eiderbrücke wird gesperrt

Autofahrer müssen sich von Montag an auf der B5 bei Tönning (Kreis Nordfriesland) auf Umwege einstellen. Wegen dringender Instandsetzungsarbeiten ist die Eiderbrücke die ganze Woche bis einschließlich Freitag 16 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.06.2021 10:00

Das Wetter: Schauer, Gewitter und Sonnenschein

Heute bringt Tief "Ulfert" teils unwetterartige Schauer und Gewitter. Trotzdem gibt es am Nachmittag in weiten Teilen des Landes viel Sonnenschein, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Sylt und bei 30 Grad in Ratzeburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.06.2021 08:00

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2021 | 11:00 Uhr