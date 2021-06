Stand: 18.06.2021 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Blow-ups auf der A1 zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck

Nach Angaben der Leitstelle Süd haben sich dort am Donnerstagnachmittag die Betonplatten der Straße an einigen Stellen durch die Hitze ausgedehnt und sind aufgebrochen. Der rechte Fahrstreifen musste in dem Bereich abgesperrt werden. Wann der Fahrstreifen wieder freigegeben werden kann, muss zunächst untersucht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.06.2021 08:00

Sierksdorf: Hansapark startet in Saison 2021

Mit mehr als zweieinhalb Monaten Verspätung - auf Grund der Corona-Pandemie - können die Fahrattraktionen und Außenanlagen des Parks wieder genutzt werden. Der Park empfiehlt, sich das Ticket vorher schon online zu kaufen, damit sich keine langen Schlangen am Eingang bilden und die Kontaktdaten dann schon vorliegen. Im Park selbst müssen dann in allen Wartebereichen, in den Innenräumen und während der Fahrt mit den Attraktionen Masken getragen werden. Ein Corona-Test ist nicht nötig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.06.2021 08:00

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

In Siek (Kreis Stormarn) ist nach Polizeiangaben eine 34-jährige Frau mit ihrem zweijährigen Kind aus Großensee in Richtung Siek unterwegs gewesen, als ihr Wagen Höhe Sieker Berg in einer Kurve in den Gegenverkehr kam und mit einem Porsche kollidierte. Die Frau wurde eingeklemmt. Sie und das Kind kamen in Krankenhäuser nach Hamburg. Die beiden Insassen im Porsche wurden ebenfalls verletzt und kamen in eine Klinik nach Lübeck. Warum die 34-Jährige in den Gegenverkehr kam, ist laut Polizei noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.06.2021 07:00

Flensburg patzt: THW Kiel wieder Tabellenführer

Der THW Kiel ist wieder Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstagabend sein Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 31:23 (15:11). Die Kieler profitierten von der 29:33 (15:14)-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin. Kiel hat nun einen Punkt Vorsprung auf Flensburg - und das drei Spiele vor dem Saisonende. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.06.2021 07:00

Corona: Inzidenz in SH sinkt weiter auf 5,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Der Wert (Datenstand 17.6.) liegt bei 5,5 (Vortag: 6,0). 24 neue Fälle wurden gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich auf 63.715. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 61.700 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 keine neuen Todesfälle gemeldet - ihre Gesamtzahl bleibt bei 1.618. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.06.2021 07:00

Staus zum Ferienbeginn in SH - ADAC warnt

Der ADAC warnt vor Staus zum Ferienbeginn ab heute. Eine hohe Staugefahr gebe es rund um Hamburg, sagte der Sprecher des ADAC Hansa, Christian Hieff. Vor allem die Baustellen nördlich und südlich des Elbtunnels auf der A7 könnten den Verkehr behindern. Kilometerlange Staus wird es laut Hieff auch auf der A1 nördlich von Lübeck geben. Zwischen Pansdorf und Neustadt in Holstein könnten Autofahrer sehr viel Zeit verlieren. Dort steht in Richtung Süden/Lübeck nur eine Fahrspur zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.06.2021 07:00

Wetter: Viel Sonnenschein - schwül-warm bis heiß

Heute gibt es neben ein paar lockeren Wolkenfeldern und Quellwolken meist viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Es wird schwül-warm bis heiß bei Höchstwerten von 27 Grad in Tönning, 33 Grad in Neumünster bis 36 Grad in Büchen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend nördlichen bis östlichen Richtungen, bei Gewittern sind stürmische Böen möglich. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 20 Grad in Hörnum bis 35 Grad in Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.06.2021 08:00

