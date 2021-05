Stand: 17.05.2021 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Maßnahmen werden gelockert

Von heute an gelten in Schleswig-Holstein weitreichende Lockerungen unter anderem für den Tourismus und die Gastronomie. Auch viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen können wieder öffnen, etwa Museen oder Tier- und Freizeitparks. Außerdem dürfen sich nun bis zu zehn Personen im Freien treffen. Auch im Sport ist wieder mehr erlaubt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenzwert sinkt auf 35,1

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (16.5.) 66 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag nach Daten des Kieler Gesundheitsministeriums bei 35,1 (Vortag: 36,5). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

Bauarbeiten sorgen für Probleme bei der Nordbahn in Südholstein

Pendler, die in Südholstein mit der Nordbahn unterwegs sind, müssen in den kommenden eineinhalb Wochen mehr Zeit einplanen: Seit dem Wochenende fallen die Züge der RB 71 zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona aus. Grund dafür sind Bauarbeiten an einem Gleis im Bahnhof Pinneberg. Zwischen Elmshorn und Pinneberg fahren Busse. Außerdem sind die Züge der RB 61 von Itzehoe über Elmshorn nach Hamburg länger als sonst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

Bürgermeisterwahl Timmendorfer Strand: Stichwahl Ende Mai nötig

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) muss eine Stichwahl darüber entscheiden, wer Nachfolger des abgewählten Bürgermeisters Robert Wagner (parteilos) wird. Bei der Abstimmung am Sonntag hat keiner der fünf Kandidaten die notwendige Mehrheit bekommen. Am 30. Mai treten deshalb noch einmal gegeneinander an: die Christdemokratin Melanie Puschaddel-Freitag, die rund 32 Prozent aller Stimmen bekam, und Sven Partheil-Böhnke von der FDP, der rund 23 Prozent erreichte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

Drei Jahre nach Großbrand: "Historischer Krug" eröffnet wieder

Vor knapp drei Jahren brannte der historische Krug in Oeversee komplett nieder - er gilt als ältester Krug in Schleswig-Holstein. Mit dem Ende des touristischen Lockdowns geht heute der neu gebaute Betrieb mit Hotel und Gastronomie los. Der Historischen Krug in Oeversee wurde 1519 erstmals erwähnt. Das abgebrannte Gebäude war aber bereits ein Neubau, der nach einem Großbrand 1980 errichtet wurde. Was den Brand 2018 verursachte, konnte nicht geklärt werden. Laut der Eigentümerin könnte sich der Draht zur Befestigung des Reets stark erhitzt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 08:00

Holstein Kiel: Bundesliga-Aufstieg vorerst vertagt

Mit einer 2:3(0:1)-Niederlage beim Karlsruher SC hat Holstein Kiel den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Um den größten Erfolg seit der Meisterschaft 1912 perfekt zu machen, muss nun ein Heimsieg am Sonntag gegen Darmstadt her. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

Müde SG Flensburg-Handewitt überspringt Hürde Coburg

In der Handball-Bundesliga hat Flensburg-Handewitt bei Schlusslicht Coburg mit 29:25 gewonnen und bleibt damit punktgleich mit dem THW Kiel an der Spitze der Tabelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

Wetter: Viele Wolken, etwas Sonne, vereinzelt Gewitter

Heute ist es zu Beginn stellenweise trüb, teilweise auch heiter und zunächst oft trocken. Im Tagesverlauf gibt es neben etwas Sonne wieder mehr Wolken und Schauer, vereinzelt sind auch kräftige Gewitter möglich. In Nordfriesland ist es überwiegend trocken. Höchstwerte: 13 Grad auf Sylt, um 15 Grad in Kiel bis rund 17 Grad in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2021 06:00

