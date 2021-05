Stand: 14.05.2021 08:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Klimawald für Ellerbek

Die Gemeinde Ellerbek (Kreis Pinneberg) bekommt einen neuen Wald. Im Herbst soll dort auf knapp 1,2 Hektar ein sogenannter Klimawald gepflanzt werden. Das hat die gleichnamige Stiftung mitgeteilt. Die Fläche wurde demnach bis jetzt intensiv für die Landwirtschaft genutzt. Sie soll nun mit Eichen, Linden, Vogelkirschen und Hainbuchen aufgeforstet werden. Die Eigentümerin hat der Stiftung dafür die Fläche gespendet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2021 08:30

Corona: 7-Tage-Inzidenz sinkt

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein sinken weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 42,8. Den niedrigsten Wert hat mittlerweile Flensburg mit einer Inzidenz von 11,1. Am höchsten ist sie im Kreis Herzogtum Lauenburg mit 77,3. Bundesweit ist die 7-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit fast zwei Monaten unter 100 gesunken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2021 07:00

Ausflüge nach Dänemark vereinfacht

Wer in Schleswig-Holstein wohnt, kann ab sofort wieder ohne Quarantäneauflagen Tagesausflüge nach Dänemark machen. Dies ist in der dritten Phase des dänischen Öfffnungsplans vorgesehen. Nötig sind allerdings weiterhin ein Schnelltest, eine vollständige Impfung oder der Nachweis über eine Genesung nach einer Covid-19-Infektion. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2021 06:30

Niederlage für Flensburger Handballer

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League verloren. Beim dänischen Meister Aalborg HB gab es am Abend eine 21:26-Niederlage. Im Rückspiel am Mittwoch brauchen die Flensburger jetzt eine deutliche Leistungssteigerung, um sich für das Final-Turnier der Champions League zu qualifizieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2021 06:30

Polizei in SH zieht an Himmelfahrt positive Bilanz

Die klassische Bollerwagentour fiel für Schleswig-Holsteiner in diesem Jahr aus - offenbar wegen der Abstands- und Hygieneregeln und wegen des regnerischen Wetters. Die Polizei stellte kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln fest, nur vereinzelt seien einige Kleingruppen unterwegs gewesen, erklärte ein Leitstellensprecher. Landesweit war die Polizei mit 450 zusätzlichen Beamten im Einsatz und kontrollierte verstärkt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2021 06:30

Holstein Kiel stößt Tor zur Bundesliga ganz weit auf

Durch den 3:2 (1:1)-Sieg gegen Jahn Regensburg hat sich Holstein Kiel den dritten Platz der Zweiten Liga gesichert. Gewinnen die Kieler am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim Karlsruher SC, würden sie direkt in die Bundesliga aufsteigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.05.2021 06:00

Wetter: viele Wolken, nur örtlich etwas Sonne

Heute ist es überwiegend stark bewölkt. Von der Kieler Bucht und Flensburger Förde her ziehen einzelne Schauer heran, an der Nordsee gibt es gelegentlich auch stärkeren Regen. Im Laufe des Tages lockert es stellenweise, vor allem Richtung Elbe, auf. Dann ist auch etwas Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad auf Föhr bis 15 Grad in Geesthacht. Der Wind wehr schwach bis mäßig aus Nordwest bis West. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad auf Amrum bis 14 Grad in Lauenburg/Elbe.

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2021 | 08:00 Uhr