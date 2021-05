Stand: 07.05.2021 06:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kreise in SH mit Millionen-Überschüssen

Viele Kreise in Schleswig-Holstein freuen sich über Millionen-Überschüsse im Haushaltsjahr 2020. Dazu gehört neben den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Herzogtum Lauenburg und Nordfriesland auch der Kreis Plön. Dort gibt es ein Plus von 14 Millionen Euro – der Kreis hatte aber ursprünglich mit einem Minus von 3,3 Millionen gerechnet. Nach Angaben einer Sprecherin liegt es unter anderem daran, dass die Ausgaben während der Pandemie geringer ausgefallen sind. Dies betrifft zum Beispiel auch wegfallende Fortbildungen bei Feuerwehr und Rettungsdienst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2021 07:00

247 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein mit Stand Donnerstag (6.5.) bei 53,8. Am Tag zuvor hatte sie bei 54,7 gelegen. Innerhalb eines Tages sind 247 neue Corona-Infektionen hinzugekommen, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die Stadt Neumünster liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge über der kritischen Schwelle von 100 - mit einem Wert von nun 114,7. Den zweithöchsten Wert hatte die Stadt Kiel (87,1). In Kliniken lagen wegen Covid-19 am Donnerstag den Angaben nach 166 Menschen - zehn weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2021 07:00

AstraZeneca für jeden Erwachsenen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben die Impfreihenfolge für das Mittel von AstraZeneca komplett aufgehoben. Laut Gesundheitsministerium in Kiel können unter anderem Hausärzte den Impfstoff nach ihrem Ermessen vergeben. Vorrang sollen in der Regel weiterhin die Prioritätsgruppen 1 und 2 haben. Die verfügbare Impfstoffmenge sei noch begrenzt, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2021 07:00

Impftermine schnell vergeben

In Schleswig-Holstein sind gestern 65.000 neue Corona-Impftermine für die kommenden zwei Wochen freigeschaltet worden. Erstmals konnten auch Menschen aus der Prioritätsgruppe 3 einen Termin buchen. Nach 40 Minuten waren alle Termine vergeben. Zwischenzeitlich befanden sich etwa 400.000 Menschen in der Online-Warteschleife. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2021 06:00

Holstein Kiel gegen St. Pauli

Holstein Kiel trifft heute Abend in der zweiten Fußball-Bundesliga im Nordduell zu Hause auf den FC St. Pauli. Mit einem Sieg über die Hamburger könnten die Kieler weiter an den Tabellenzweiten Greuther Fürth heranrücken. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2021 07:00

Ab Pfingsten Kreuzfahrten ab Kiel

Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Schleswig-Holstein werden auch wieder Kreuzfahrten möglich. Die Reedereien AIDA und TUI wollen am Pfingstwochenende Reisen ab Kiel anbieten. Voraussetzung für die Reisen ist ein negativer Corona-Test. An Bord der Schiffe gelten strenge Hygienevorschriften. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2021 18:00

Ernüchternde Bilanz nach Fahrradkontrollen

Bei Fahrradkontrollen ist in Schleswig-Holstein gestern jeder dritte Fahrradfahrer durchgefallen. Laut Polizei gab es mehr als 470 Verstöße wegen technischer Mängel wie fehlender Klingel oder nicht funktionierendem Licht. Viele Radfahrer sind aber auch entgegen der Fahrtrichtung oder auf dem Gehweg gefahren. Dabei zählte die Polizei 420 Verstöße. Insgesamt wurde an 500 Orten in Schleswig-Holstein kontrolliert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2021 19:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es kann auch mal regnen. Ab dem späteren Nachmittag bleibt es aber meist trocken. Der Wind weht böig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und 11 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2021 | 06:00 Uhr