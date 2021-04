Stand: 30.04.2021 06:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt auf 63,9

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter bis Donnerstagabend (29.4.)273 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei einem Wert von 63,9. Am Vortag lag sie bei 67,1. Kein Kreis liegt aktuell mehr über der 100er-Marke. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2021 06:00

Impftermine erneut schnell ausgebucht

Erstmals seit vielen Wochen wurden gestern am frühen Abend wieder Termine in Impfzentren über das Internetportal des Landes vergeben. Nach gut einer halben Stunde waren alle 22.000 Termine bis zum 9. Mai ausgebucht. Kurzzeitig versuchten mehr als 70.000 Teilnehmer zeitgleich, einen Termin zu bekommen. Buchen konnten Menschen, die der Prioritätsgruppen 1 und 2 angehören. Das Land weist darauf hin, dass zeitgleich, also bis zum 9. Mai, 160.000 Impfdosen - darunter auch AstraZeneca - in Arztpraxen verimpft werden sollen. Die Ärzte kontaktieren in der Regel selbst die Patienten. Die nächsten Termine in Impfzentren werden über das Onlineportal dann am 6. Mai vergeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2021 06:00

Biontech wird nun auch in Reinbek produziert - Besuch von Spahn

In Reinbek (Kreis Stormarn) wird Biontech ab dem 1. Mai Corona-Impfstoff herstellen. Diesen Termin nannte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Heute wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Reinbek kommen und sich den Produktionsstandort ansehen. Wie viel Impfstoff in Südholstein hergestellt werden soll, wurde bisher nicht mitgeteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2021 06:00

Kreistag Steinburg beruft Landrat Torsten Wendt ab

Der Steinburger Kreistag hat am AbendLandrat Torsten Wendt (parteilos) endgültig abberufen. Für den gemeinsamen Antrag aller Fraktionen - mit Ausnahme der Linken - stimmten am Donnerstag 47 Kreistagsabgeordnete, es gab vier Enthaltungen. Wendt war acht Jahre Chef der Kreisverwaltung in Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 20:00

Auslieferung Gorch Fock verzögert sich

Nach Angaben der Lürssen-Werft kann das Segelschulschiff Gorch Fock nicht wie geplant im Juni in den Heimathafen Kiel zurückkehren. Grund sind offenbar Corona-bedingte Personalengpässe auf der Bremer Werftund Probleme mit der Lieferkette. Ursprünglich sollte die Gorch Fock am 31. Mai an die Marine übergeben werden - und dann ihre Reise nach Kiel antreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 19:30

Klimaschutz: Pellwormer Familie mit Klage teils erfolgreich

Das deutsche Klimaschutzgesetz ist teilweise nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und reicht so nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es überarbeitet werden muss - und zwar in puncto Ausstoß von Treibhausgasen für die Zeit nach 2030. Mehrere junge Leute, unter anderem von der Insel Pellworm, hatten Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie argumentierten, ihre Grundrechte würden verletzt, weil die Politik nicht genügend unternehme, um die Erderwärmung einzudämmen. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2021 07:00

Wetter: Wolken und Regen

Vormittags ist es meist bedeckt. Nachmittags gibt es ebenfalls viele Wolken und auch Regen. Die Sonne zeigt sich nur selten. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Tönning (Kreis Nordfriesland) und zehn Grad in Barmstedt (Kreis Pinneberg).

