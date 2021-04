Stand: 28.04.2021 06:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Impfterminvergabe für Prioritätengruppe 3 ab 6. Mai

Ab dem 10. Mai können sich auch Schleswig-Holsteiner der Prioritätengruppe 3 in Impfzentren und Arztpraxen impfen lassen. Das hat die Landesregierung angekündigt. Für die Gruppen 1 und 2 gibt es schon morgen neue Termine. Außerdem stellte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Lockerungen in Aussicht: Wer nachweislich genesen ist - oder schon vollständig geimpft - muss in Zukunft da, wo es sonst nötig wäre, keinen negativen Test mehr vorlegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2021 06:00

357 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Dienstag (27.4.) 357 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 70,2. Am Vortag lag sie bei 72,2. Kein Kreis liegt aktuell mehr über der 100-er Marke. Es gab zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2021 06:00

Notbremse im Kreis Pinneberg - auch auf Helgoland

Im Kreis Pinneberg greift von heute an wegen der vielen Infektionsfälle die Corona-Notbremse. Kontaktverbote und Ausgangssperre sollen auch auf der Insel Helgoland gelten, die zum Kreis Pinneberg gehört. Allerdings sind auf Helgoland gar keine Infektionsfälle bekannt. Bürgermeister Jörg Singer hatte deshalb gehofft, dass seine Insel von der Notbremse ausgenommen wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2021 06:00

Fußball: 1:1 in Nürnberg - Holstein Kiel rückt näher an den HSV heran

Holstein Kiel hat am Dienstagabend den Sprung auf den dritten Platz der Zweiten Liga verpasst. Die "Störche" rückten durch das 1:1 (0:1) beim 1. FC Nürnberg aber bis auf einen Punkt an den HSV heran. Mit 50 Punkten nach 28 Partien spielen die Norddeutschen weiter die beste Zweitliga-Saison ihrer Geschichte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2021 06:00

Falscher Polizist: Fünf Jahre Haft gefordert

Er soll mehrere Senioren um Gold, Schmuck und Bargeld im Wert vom mehr als 500.000 Euro gebracht haben: Die Kieler Staatsanwaltschaft hat am Dienstag für einen 28-Jährigen eine fünfjährige Haftstrafe gefordert. Außerdem sollten bei dem Angeklagten rund 151.000 Euro eingezogen werden. Dem Mann wird laut Anklage gewerbsmäßig organisierter Bandenbetrug durch falsche Polizisten vorgeworfen. Der Angeklagte hatte zuvor ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Das Urteil soll am 7. Mai verkündet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 20:00

ADFC: Milliarden für Fahrradwege kommen zu spät

Die Pläne der Bundesregierung, Deutschland zu einem Fahrradland zu machen, stoßen beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) auf ein geteiltes Echo. Jan Voß vom ADFC Landesverband Schleswig-Holstein sieht ein gutes Signal, kritisiert aber die zeitliche Befristung. Bis 2023 müssen die Projekte laut Bundesverkehrsministerium umgesetzt werden - viel zu kurz, um zum Beispiel neue Radwege zu planen und zu bauen, meint Voß. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.04.2021 08:00

Wetter: Wieder viel Sonne und frische Temperaturen

Heute scheint überwiegend die Sonne. Am Nachmittag kann es in einigen Landesteilen auch wolkig werden. Die Temperaturen sind weiterhin relativ frisch: In Büsum klettert das Thermometer maximal auf 13 Grad, in Segeberg auf 14 und in Lübeck auf 15 Grad.

