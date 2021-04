Stand: 14.04.2021 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen: von 70,8 am Montag auf 77,7, am Dienstag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in Schleswig-Holstein bei 62,3 gelegen. Derzeit überschreiten zwei Kreise die kritische Marke von 100: Herzogtum Lauenburg (157,1) und Segeberg (102,8). Die Zahl der für das Land gemeldeten bestätigten Corona-Neuinfektionen beträgt 403 (Montag: 197). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2021 07:00

Fördergelder für Landwirte: Streit über Reform

Der Bauernverband SH kritisiert den Beschluss der Bundesregierung, EU-Fördergelder für Landwirte in Deutschland ab 2023 an Umweltauflagen zu knüpfen. Langfristig könnte das zur Folge haben, dass vor allem kleine Betriebe aufgeben, sagte Generalsekretär Stephan Gersteuer. Auch die Organisation "Land schafft Verbindung" bemängelt, die Reform gehe vor allem zu Lasten der Familienbetriebe. Naturschützern dagegen geht die Reform nicht weit genug. Bis zu 30 Prozent der Fördergelder müssten an Umweltauflagen gekoppelt und Großbetriebe nur begrenzt unterstützt werden, so der BUND Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2021 07:00

Sport und Kultur im Land bereiten Modellprojekte vor

Insgesamt können von Montag an in Schleswig-Holstein sieben Sport und 13 Kulturprojekte beginnen. In Kiel kann zum Beispiel das Theater wieder öffnen. Voraussetzung für alle Projekte ist, dass vorab getestet wird, Kontaktdaten digital erfasst und wissenschaftliche Ergebnisse gesammelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2021 06:30

Infektionsschutzgesetz: Ministerpräsident Günther mit Änderungen nicht zufrieden

Daniel Günther (CDU) lehnt unter anderem eine pauschale Ausgangssperre einer 100er-Inzidenz ab. Auch Click & Collect müsse generell möglich sei. Nachdem gestern das Kabinett in Berlin die Reformen beschlossen hatte, beraten nun Bundestag und Bundesrat. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2021 06:30

Autofahrer stirbt nach Unfall auf Rastplatz an der A1

Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Unfall an der Autobahn 1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) ums Leben gekommen. Der 52-Jährige war mit seinem Wagen auf der Zufahrt zur Raststätte Trave gegen einen parkenden Lkw gekracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann konnte nur noch tot dem Wrack geborgen werden. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die A1 war in Richtung Hamburg zwischenzeitlich gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2021 05:30

Wetter: Sonnenschein und bis zu 9 Grad

Heute gibt es freundliche Phasen und mitunter auch einige Zeit Sonnenschein. Im Tagesverlauf sind einige Schauer möglich. Maximal 7 Grad in Dahme bis 9 Grad in Tarp. Der Wind wehr schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 6 Grad in List auf Sylt und 8 Grad in Wittenborn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.04.2021 07:05

