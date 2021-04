Stand: 13.04.2021 06:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Sieben-Tages-Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gesunken: von 71,1 am Sonntag auf 70,8 am Montag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Montag vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen in Schleswig-Holstein bei 66,5 gelegen. Weiterhin überschritten bei der Inzidenz zwei Kreise die kritische Marke von 100: Herzogtum Lauenburg (134,8) und Segeberg (100,7). Die Zahl der für das Land gemeldeten bestätigten Corona-Neuinfektionen betrug 197 (Sonntag: 149). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2021 06:00

Günther zur Kanzlerkandidatur: Laschet der "richtige Kandidat"

Im Machtkampf innerhalb der Union um die Kanzlerkandidatur hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für Armin Laschet (CDU) ausgesprochen - und damit gegen Markus Söder (CSU). Günther hofft, dass die entscheidenden Gespräche zwischen den beiden Kandidaten nun möglichst bald stattfinden, damit dann feststeht, wer in den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September geht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2021 06:00

Corona-Notbremse: Landesregierung gegen automatische Ausgangssperre

Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein hat verlangt, den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz nachzubessern. Es soll die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verbindlich vereinheitlichen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, eine nächtliche Ausgangssperre dürfe nicht automatisch ab 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Kraft treten. Diese darf nach seinen Worten nur das letzte Mittel nach Abwägung der regionalen Gegebenheiten sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2021 06:00

Corona: Land zahlte bisher sechs Millionen Euro wegen Verdienstausfall

Wegen behördlich angeordneter Quarantäne in der Corona-Zeit hat das Land Schleswig-Holstein Verdienstausfälle in Millionenhöhe erstattet. Nach Angaben des Sozialministeriums waren beim Landesamt für soziale Dienste bis zum 8. April 25.337 Anträge auf Verdienstausfallentschädigung für Arbeitnehmer und Selbstständige eingegangen. Davon seien bis dato 6.253 Anträge bewilligt worden. Die Bewilligungsquote der bereits abschließend entschiedenen Anträge betrage 78,2 Prozent. Insgesamt wurden den Angaben zufolge an die Antragsteller 5,96 Millionen Euro ausgezahlt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2021 06:00

Wegen Corona-Quarantäne: DFL setzt Holstein-Spiele ab

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die für Mittwoch und Sonnabend angesetzten Zweitliga-Spiele von Holstein Kiel gegen Hannover 96 und beim 1. FC Nürnberg erwartungsgemäß abgesetzt. Die DFL war zu dieser Maßnahme gezwungen, da sich der DFB-Pokal-Halbfinalist wegen zweier Corona-Fälle in seinem Team derzeit in der häuslichen Quarantäne fithalten muss. Wann die abgesetzten Spiele nachgeholt werden sollen, steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 20:00

Dosenpfand-Regel für Dänen: Deutsche Umwelthilfe klagt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat beim Verwaltungsgericht in Schleswig Klage gegen den Kreis Schleswig-Flensburg eingereicht. Hintergrund ist, dass Dänen in Schleswig-Holstein beim Einkauf kein Pfand auf Dosen zahlen müssen. Im Kreis Schleswig-Flensburg befinden sich viele der sogenannten Grenzmärkte. Die DUH schätzt, dass jährlich etwa 650 Millionen Dosen pfandfrei an skandinavische Kunden verkauft werden. Viele dieser Dosen würden einfach in der Natur landen, sagte eine Sprecherin der Umwelthilfe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 19:30

Nobiskrug in Rendsburg: Werft beantragt Insolvenz

Finanzielle Probleme, eine schwache Auftragslage und die Corona-Krise: Nobiskrug hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das teilte die Rendsburger Werft am Montag mit. Zuletzt gab das Unternehmen an, 330 Menschen zu beschäftigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2021 06:00

Wetter

Heute Wechsel aus Sonne und Wolken. Dabei erneut einzelne Schauer, meist als Regen, teils als Graupel, Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Verbreitet jedoch trocken. Höchstwerte 7 Grad auf Sylt bis 9 Grad in Lübeck. Schwacher bis mäßiger, vor allem bei Schauern böiger West- bis Nordwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.04.2021 06:00

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.04.2021 | 07:00 Uhr