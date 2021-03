Stand: 24.03.2021 06:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Inzidenz sinkt auf 58,4 - 253 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein leicht gesunken. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Dienstag bei 58,4, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Montag lag der Wert bei 60,2. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Dienstag bei 253. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2021 06:00

Landtag diskutiert Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern

Schleswig-Holsteins Landtag debattiert heute ab 10 Uhr über die Corona-Situation und über die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie. Dazu wird zunächst Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprechen. NDR.de überträgt die Debatte ab 10 Uhr live. Günther hatte am Dienstag angekündigt, das Land werde die Beschlüsse umsetzen. Es sei nicht sinnvoll, isolierte Wege zu gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2021 06:00

Milliarden-Auftrag für Kieler Werft TKMS

Das deutsch-norwegische U-Boot-Projekt ist nach Jahren der Verhandlungen beschlossene Sache. Beide Länder werden bei der Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) insgesamt sechs Boote vom Typ 212CD bauen lassen. Vier U-Boote gehen nach Norwegen, zwei erhält die Deutsche Marine. Wie skandinavische Medien berichten, kostet das Projekt Norwegen rund 45 Milliarden Kronen, als umgerechnet fast 4,5 Milliarden Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2021 07:00

Oberverwaltungsgericht: Beamte verdienen zu wenig

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat am Dienstag entschieden, dass die Beamten in zahlreichen Besoldungsgruppen nicht ausreichend bezahlt werden - und das schon seit 2007. Bevor möglicherweise eine größere Nachzahlung kommt, muss allerdings noch das Bundesverfassungsgericht darüber befinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2021 07:00

Schillsdorf: Leerstehendes Bauernhaus in Flammen

Großer Einsatz für die Feuerwehr in Schillsdorf im Kreis Plön: Nach Angaben eines Sprechers ist in der Nacht ein leerstehendes Bauernhaus in Flammen aufgegangen. Zeitweise waren rund 90 Einsatzkräfte vor Ort, im Moment laufen noch letzte Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2021 07:00

Wetter

Heute zeitweise stark bewölkt, hier und da mal etwas Sprühregenoder ein paar Regentropfen, häufig aber auch trocken. Im Tagesverlauf Auflockerungen, regional etwas Sonne, bevorzugt zur Elbe hin. Höchstwerte 8 Grad auf Föhr bis 12 Grad in Glinde. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer Südwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2021 06:00

