22-Jähriger in Kiel getötet

Ein 22 Jahre alter Mann ist in Kiel getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren tatverdächtig. Beide kamen in Polizeigewahrsam. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 12:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 59,4

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonnabend (20.3.) 305 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 59,4. Am Vortag lag sie noch bei 58,3. Laut der der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit Covid-19 bisher 1.405 Todesfälle, einen mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 08:00

THW Kiel ringt die HSG Wetzlar nieder

Der THW Kiel hat sich in der Handball-Bundesliga wieder auf Platz zwei vorgeschoben. Die Schleswig-Holsteiner schlugen die HSG Wetzlar am Samstagabend 23:19 (12:10) und revanchierten sich so für ihre bisher einzige Saisonniederlage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 08:00

Nur wenige Besucher bei Krokusblüte in Husum

In Husum ist der befürchtete Besucheransturm zur Krokusblüte ausgeblieben. Bei Nieselregen haben sich nur wenige Menschen die Blütenpracht im Schlosspark angeschaut. Das Ordnungsamt kontrollierte stichprobenartig und musste vereinzelt auf die Maskenpflicht hinweisen. Normalerweise hätte Husum an diesem Wochenende wohl wieder zehntausende Gäste zum Krokusblütenfest empfangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 08:00

Tag des Waldes: "Wir brauchen mehr Wald in SH"

Tim Scherer, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF), fordert mehr Flächen für Aufforstungen. In Schleswig-Holstein sind nach Auskunft der Landesregierung gut elf Prozent der Landesfläche von Wald bedeckt - damit ist es das waldärmste Flächenland in der Bundesrepublik. Jeder Baum sei wichtig, um die Wälder im Land zu stabilen Mischwäldern zu entwickeln, so Scherrer. Am Sonntag ist derInternationale Tag des Waldes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 08:00

Stichwahl auf Fehmarn: Zwei Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Das Rennen um den Bürgermeister-Posten auf Fehmarn geht in eine neue Runde. Keiner der Kandidaten hatte bei der Wahl am 7. März die nötige absolute Mehrheit erreicht. Amtsinhaber Jörg Weber von der SPD tritt heute gegen Doris Klemptner (parteilos mit WUW-Unterstützung) in einer Stichwahl an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 08:00

Das Wetter: "Otto" zieht ab

Tief "Otto" zieht heute mit seinen Regenwolken ab, dahinter wird es allmählicher freundlicher mit Sonne. Heute Nachmittag gibt es neben hohen Wolkenfeldern und Quellwolken viele freundliche und trockene Phasen. In Ostholstein gibt es landesweit die meiste Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Tönning und 10 Grad in Rendsburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 08:00

