Nach Corona-Gipfel: Günther begrüßt schrittweise Lockerungen

Nach neun Stunden einigten sich Bund und Länder auf eine Lockerung der Kontaktregeln und weitere Öffnungen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte kurz nach Mitternacht, die Diskussion habe sich aus schleswig-holsteinischer Perspektive gelohnt. Er habe sich bereits in der vergangenen Sitzung schon einen Stufenplan gewünscht, jetzt sei er gemeinsam abgestimmt worden, erklärt Günther. Es sei eine Perspektive - der Plan biete aus seiner Sicht realistische Öffnungsschritte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2021 06:00

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter unter dem Schwellenwert von 50 - ist aber wieder leicht angestiegen. Am Mittwoch wurden 47,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Am Dienstag lag der Wert bei 46,4 und am Mittwoch vergangener Woche noch bei 50,9. Am Mittwoch wurden 292 neue Corona-Infektionen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2021 06:00

DFB-Pokal: Holstein Kiel steht im Halbfinale

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Störche gewannen am Mittwoch ihr Viertelfinale bei Rot-Weiss Essen mit 3:0 (2:0). Torschützen für die Kieler waren Alexander Mühling per Foulelfmeter (26. Minute), Janni Serra (28.) und Joshua Mees (90.). Die Auslosung der Pokal-Halbfinal-Partien findet am Sonntag in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2021 06:00

Kreis Ostholstein: Schulbus stößt mit Auto zusammen

Ein Schulbus ist in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) mit einem Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall gestern hat es laut Feuerwehr zwei Schwerverletzte gegeben: ein Ehepaar um die 70, das in dem Auto saß, das aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve mit dem Kleinbus zusammengestoßen ist. An Bord des Busses waren vier Kinder. Laut Polizei wurden sie nicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2021 06:00

3. Fußball-Liga: VfB Lübeck beendet Negativ-Serie

Der VfB Lübeck hat Hansa Rostock überraschend die erste Niederlage im Jahr 2021 beschert. Beim 0:1 (0:0) enttäuschten die Mecklenburger, während die Schleswig-Holsteiner am Mittwochabend einen ganz wichtigen Dreier landeten. Der Ex-Rostocker Soufian Benyamina erzielte sein erst zweites Saisontor für die Lübecker. Dank des Sieges rutscht der VfB einen Platz in der Tabelle nach oben und ist jetzt 19. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2021 06:00

Das Wetter: Wolken, Sprühregen, Sonne

Heute ist es zunächst meist stark bewölkt. Vereinzelt gibt es Sprühregen, hier und da kommt die Sonne durch. Nachmittags heitert es von Nordfriesland bis zur Eckernförder Bucht auf. Abends klart es auch weiter südlich auf. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Schönberg und bei 7 Grad in Wedel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2021 06:00

