Stand: 01.03.2021 06:22 Uhr

Lockerung der Corona-Maßnahmen: Kleiner Schritt Richtung Normalität

Ab heute treten in Schleswig-Holstein Lockerungen in Kraft. In der aktualisierten Corona-Bekämpfungsverordnung hat die Landesregierung die einzelnen Punkte aufgelistet - unter anderem, dass Friseure unter strengen Auflagen wieder arbeiten dürfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Grundschulen öffnen in weiteren Kreisen

In der vergangenen Woche sind die Grundschüler in Schleswig-Holstein zurück an ihre Schulen gekommen - zumindest in zehn Städten und Kreisen. Heute passiert das auch in weiteren Teilen des Landes, wo es zuvor noch zu viele Corona-Infektionen für eine Öffnung gegeben hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Kitas öffnen in Lübeck

Heute öffnen neben Grundschulen in Lübeck auch die Kitas wieder. Dazu hat die Hansestadt am Sonnabend eine neue Corona-Allgemeinverfügung erlassen. Danach sollen berufstätige, alleinerziehende Eltern oder Eltern, die beide berufstätig sind, ihre Kinder wieder in die Kita schicken können. Aber nur, wenn es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Weitere Impfzentren starten

Von heute an sind in Schleswig-Holstein 13 weitere Impfzentren in Betrieb - also nun insgesamt 28. Laut Gesundheitsministerium sind damit nun alle Regionen in Schleswig-Holstein ausreichend versorgt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Comeback für die Elbfähre von Brunsbüttel nach Cuxhaven

Die "Greenferry I", die Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer transportiert, ist heute zum ersten Mal von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) Richtung Cuxhaven gestartet. Nach Angaben eines Sprechers der Elbferry GmbH braucht die Fähre 60 Minuten für die rund 35 Kilometer lange Strecke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

Wetter: Zuerst neblig, dann freundlich

Heute ist es zunächst teilweise neblig. Ab dem Mittag lockert es hier und da auf. Am Nachmittag sind freundliche Phasen mit Sonnenschein möglich, insbesondere an der Ostsee. Es bleibt weitgehend trocken. Höchstwerte: 5 Grad auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) bis 10 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.03.2021 06:00

