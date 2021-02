Stand: 23.02.2021 06:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flensburg: Großbrand im Fischereihafen Fahrensodde

Im Flensburger Fischereihafen Fahrensodde kämpfen Feuerwehrleute gegen einen Großbrand. Laut Rettungsleitstelle brennt dort seit 05:40 Uhr eine alte Fliegerhalle in voller Ausdehnung. In der Halle stehen Segelyachten und Oldtimer. Auch die haben bereits Feuer gefangen. Zur Zeit sind drei freiwillige Feuerwehren sowie Einsatzkräfte der Flensburger Berufsfeuerwehr mit zwei Drehleitern im Einsatz, um den Brand zu löschen. Da die große Rauchwolke jetzt über die Ostsee bis nach Glücksburg zieht, bittet die Feuerwehr auch dort alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 07:00

93 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind am Montag 93 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Abend veröffentlichte (Datenstand: 22. Februar, 19.58 Uhr). Am Montag sind die Fallzahlen oft etwas niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger Tests durchgeführt und ausgewertet werden. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 49,3 (Sonntag 50,9). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (168,6). In Dithmarschen wurde mit 12,8 der niedrigste Wert verzeichnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 06:00

Fußball: Holstein Kiel verliert in Fürth

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner verlor am Montagabend im Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (1:1) und konnte damit den Patzer des Hamburger SV nicht nutzen. Der HSV hatte am Samstag überraschend beim Schlusslicht Würzburger Kickers mit 2:3 verloren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 06:00

Flensburg: Totschlagsprozess gegen 36-Jährigen beginnt

Ein Mann, der nach einem Gerangel einen anderen Mann mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, muss sich von heute an wegen Totschlags vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der heute 36-Jährige soll am 2. September 2020 in Handewitt bei Flensburg mehrfach mit dem Messer auf einen 44-Jährigen eingestochen haben. Dabei soll einer der Stiche das Herz tödlich durchstochen haben. Kurz zuvor soll der Angeklagte von seiner früheren Lebensgefährtin erfahren haben, dass sie nun mit dem 44-Jährigen zusammen sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.11.2020 06:00

Corona: Ab heute wieder Online-Impftermine

Ab heute (23.2.) können sich Berechtigte der höchsten Prioritätsstufe wieder online Termine sichern, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zur Gruppe der Berechtigten zählen laut Gesundheitsministerium etwa Pfleger, Ärzte oder Rettungsdienstmitarbeiter. Die Termine sind ab 8 Uhr freigeschaltet unter impfen-sh.de. Für Menschen, die älter als 80 Jahre sind, gibt es weiterhin ein gesondertes Einladungsverfahren per Brief und Telefon-Hotline. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 06:00

Hebammen: Mehr außerklinische Geburten

In Schleswig Holstein gibt es wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie mehr außerklinische Geburten. Nach einer Schätzung des Hebammenverbands hat sich die Zahl verdoppelt. Frauenärzte warnen vor den Folgen. Die werdenden Mütter wollen ein Infektionsrisiko in der Klinik vermeiden und setzten deshalb immer öfter auf eine Entbindung im Geburtshaus oder zu Hause: Nach Einschätzung des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der außerklinischen Geburten verdoppelt. Genaue Zahlen liegen im März vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 06:00

Husumer Schlachthof kann den Betrieb wieder hochfahren

Der Schlachthof von Danish Crown in Husum kann den Betrieb bald wieder aufnahmen. Laut Kreis Nordfriesland haben die erneuten Corona-Tests der Mitarbeiter keine Infektionen mehr ergeben. Deshalb kann der Schlachthof laut Landrat Lorenzen jetzt ab übermorgen (25.2.) langsam wieder anfangen zu arbeiten. Zweieinhalb Wochen lang stand der Betrieb still, weil sich fast ein Drittel der Belegschaft mit dem Coronavirus infiziert hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 06:00

Wetter

Heute aufgelockert bis stark bewölkt, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals mitunter auch trüb und etwas Nieselregen möglich, weiter südlich auch freundliche Phasen mit etwas Sonne. Höchstwerte 10 Grad in Flensburg bis 17 Grad in Geesthacht, in Nordfriesland und auf den Inseln 7 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger Südwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.02.2021 06:00

