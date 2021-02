Stand: 20.02.2021 11:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gasleck in Ostholstein: Schadensstelle vorerst überbrückt

In Ostholstein mussten heute Vormittag mehrere Tausend Haushalte ohne Heizung auskommen. Der Grund: Bei routinemäßigen Kontrollen haben Techniker von SH Netz ein kaputtes Bauteil im Bereich Malente-Grevesmühlen entdeckt - vermutlich ein Frostschaden. Noch immer sind nicht alle Haushalte wieder versorgt. Denn das Bauteil muss jetzt erst repariert werden. Inzwischen konnten Arbeiter die Schadensstelle überbrücken, sodass die Gasversorgung langsam wieder anläuft. Bei einigen Haushalten könnte es aber noch bis heute Abend dauern, bis das Gas wieder da ist, sagte die Sprecherin von SH Netz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 10:00

Kleine Grenzübergänge zu Dänemark dicht

Dänemark hat seit Mitternacht 13 kleine Grenzübergänge geschlossen. Hintergrund sind die gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Flensburg. Wie das Justizministerium in Kopenhagen mitteilte, werden an den übrigen Grenzübergängen die Kontrollen wesentlich verschärft. Die Maßnahmen seien nötig, um neue Corona-Mutationen aus dem Land fernzuhalten, hieß es. In Flensburg ist laut Oberbürgermeisterin Lange inzwischen fast jede neue Infektion ein Mutationsfall. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 09:00

Corona in SH: Gesundheitsämter melden 276 neue Fälle

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (19.2.) 276 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 50,4. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus infizierten, steigt auf 40.788. In Schleswig-Holstein ist die Inzidenz, die die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beschreibt, wieder leicht gestiegen - auf 50,4. Etwa 35.600 Schleswig-Holsteiner gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.206 Todesfälle, das sind acht mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 10:00

Lübeck: Mehrfamilienhaus in Brand

Die Feuerwehr in Lübeck löscht seit heute Nacht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Nach Angaben eines Sprechers wurde bei den Löscharbeiten ein Mensch tot aufgefunden. Zwei Nachbarn und ein Hund wurden per Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss des Hauses gerettet. Alle anderen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Inzwischen haben die etwa 50 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 06:00

Bäume in Flensburg gefällt

Baumfällarbeiten im kleinen Bahnhofswald in Flensburg. Laut Polizei werden die Bäume gefällt, die bei der Aktion heute morgen angesägt wurden. Die Polizei aus Flensburg und auch Beamte der Landespolizei sind vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Auf dem Gelände soll ein Hotel gebaut werden - Naturschützer haben seit Monaten versucht, zu verhindern, dass Bäume gefällt werden. Am Morgen hatten die Investoren des geplanten Hotelprojektes am Flensburger Bahnhof mithilfe von privaten Sicherheitsleuten versucht, die dortigen Baumbesetzer von den Bäumen zu holen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 19:00

Wetter meist trocken mit etwas Sonne

Heute Nachmittag ist es zunehmend heiter und trocken mit immer mehr Sonne und meist nur noch dünnen Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad am Fehmarnsund, 13 Grad in Leck und bis 15 Grad in Wedel. Abendtemperatur um 18 Uhr: 6 Grad in Heiligenhafen und bis 13 Grad in Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 08:00

