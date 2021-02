Stand: 13.02.2021 11:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

211 neue Corona-Infektionen in SH

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (12.2.) 211 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesland beträgt nach diesen Daten 60,0. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 20 auf 1.121. 444 Corona-Patienten werden derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt, 84 von ihnen intensivmedizinisch, 57 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.02.2021 10:00

Dagebüll: Zwei Tote bei Unfall

Am Freitagnachmittag ist es in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Auto wurde an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst. Laut Polizei starben dabei die beiden Insassen. Genaueres zum Unfallhergang wird jetzt ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.02.2021 06:00

Lebenslang für Angeklagten im Prozess um Nathalie M.

Das Landgericht Flensburg hat den Hauptangeklagten im Fall der getöteten 23-jährigen Nathalie M. zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die junge Frau aus Stadum im Sommer 2019 umgebracht hat. Der genaue Tathergang ist unklar, der Angeklagte schweigt bis heute. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.02.2021 06:00

Holstein Kiel gewinnt gegen Würzburger Kickers

Nach dem mühsamen 1:0-Heimsieg (0:0) gegen Schlusslicht Würzburg ist Holstein Kiel zumindest vorübergehend Zweitliga-Spitzenreiter. Der DFB hat inzwischen eingeräumt, dass der Elfmeter zum Siegtor eine Fehlentscheidung war. Die Störche blieben damit zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Sie können in der Tabelle am Wochenende noch vom Hamburger SV und vom VfL Bochum überholt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.02.2021 06:00

Wetter: Sonnig und trocken

Heute Nachmittag ist es oft sonnig. Es gibt nur wenige, lockere Wolken und es bleibt trocken. Höchstwerte: -1 Grad in Lübeck bis +1 Grad in Heide.

