Winterwetter: Eis und Kälte haben Norden weiter im Griff

Schneeverwehungen, Straßenglätte und ein eisiger Ostwind: Auch heute bleibt der Winter in Schleswig-Holstein. Von dem Wintereinbruch betroffen ist vor allem der Kreis Schleswig-Flensburg. Nach Angaben der Leitstelle Nord hat der starke Ostwind dort auf vielen Straßen für Schneeverwehungen gesorgt, in denen immer wieder Autos stecken bleiben. Die Polizei empfiehlt, wenn möglich, aufs Autofahren zu verzichten. Die Leitstelle Nord meldete am Morgen 15 Autos, die wegen Schneewehen stecken geblieben waren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 07:00

92 neue Corona-Infektionen in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (7.2.) 92 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nun 37.972 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.016 Todesfälle - vier mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 61,4 (Vortag: 64,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 07:00

Aufnahmestopp in der Strandklinik in St. Peter Ording

In der Strandklinik in St. Peter Ording gibt es einen Aufnahmestopp. Der Grund: Bei 14 Menschen in der Klinik - Mitarbeiter und Patienten - ist das Coronavirus festgestellt worden. Laut dem Kreis Nordfriesland befinden sich die Betroffenen in Quarantäne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 06:30

DFB-Pokal: Holstein Kiel fährt zu Rot-Weiss Essen

Nach der Auslosung durch den Hamburger Segler Boris Herrmann ist klar: Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals Holstein Kiel. Kiels Trainer Ole Werner freut sich auf das "Duell zweier Überraschungsmannschaften des diesjährigen Wettbewerbs." Das Viertelfinale wird am 2. oder 3. März ausgetragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 07:00

K.o. für Kerber in Runde eins

Angelique Kerber ist nach einem kapitalen Fehlstart bereits an ihrer Auftakthürde bei den Australian Open gescheitert. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel unterlag der US-Amerikanerin Bernarda Pera in Melbourne mit 0:6, 4:6. Für Kerber ist es nach den French Open im Herbst die zweite Erstrunden-Niederlage bei Major-Turnieren nacheinander. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 07:00

Hoher Schaden bei Brand auf Fehmarn

Bei einem Hausbrand auf der Insel Fehmarn ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie das Feuer in dem Einfamilienhaus bei Burg ausbrechen konnte sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Schaden liege nach den ersten Erkenntnissen im hohen sechs- oder sogar niedrigen siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde demnach niemand. Nach rund drei Stunden war das Feuer am Sonntagabend unter Kontrolle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 08:00

Das Wetter: Eisig und Sturmböen

Heute gibt es viele Wolken. Gelegentlich lockert es auf und die Sonne kommt raus. Von Nordfriesland bis Angeln von der Ostsee her gibt es vereinzelt Schneeschauer. Die Höchstwerte liegen bei -5 Grad in Lauenburg und bei -1 Grad in Kiel, gefühlt ist es viel kälter. Der Wind weht frisch bis stark aus Ost- bis Nordost. An der See sind Sturmböen möglich, an der Ostsee vereinzelt auch schwere Sturmböen. Dort gibt es örtlich die Gefahr von Überflutungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.02.2021 06:00

