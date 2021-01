Stand: 25.01.2021 07:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Gesundheitsämter melden 139 neue Fälle

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Stand Sonntag (24.1.) sind es laut Landesmeldestelle 139 neue Fälle. Eine Woche zuvor hatte es 215 Neuinfektionen gegeben. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 33.846 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Etwa 26.900 gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 755 Todesfälle - elf mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 94,1 (Vortag: 96,2). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2021 06:00

Zwei Kommunen kratzen an 200er-Inzidenz

In der kreisfreien Stadt Flensburg und dem Kreis Pinneberg ist die Corona-Wocheninzidenz nach den Zahlen des RKI über den Schwellenwert von 200 Neuinfektionen gestiegen. Flensburg weitet nun die Maskenpflicht aus. Als Grundwird die britische Mutation B 1.1.7. genannt, die in Flensburg nachgewiesen ist. Im Kreis Pinneberg treten diese 200er-Regeln in Kraft: Einkaufen ist nur noch alleine erlaubt, Pflegeheim-Bewohner dürfen nur noch von einer festgelegten Person besucht werden; Himmelmoor, Holmer Sandberge und Hetlinger Schanze sind für Ausflügler gesperrt. Bei anhaltend hohen Werten könnte es auch verboten werden, sich in der Freizeit mehr als 15 km vom Wohnort zu entfernen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2021 06:00

Verschärfte Maskenpflicht gilt auch in Schleswig-Holstein

Seit Mitternacht müssen in Schleswig-Holsteins Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf medizinische Masken getragen werden. Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung ist heute in Kraft getreten. Sogenannte Alltagsmasken reichen im öffentlichen Nahverkehr und in Supermärkten nicht mehr aus. Die neue Maskenpflicht gilt auch für Pflegeheime und religiöse Veranstaltungen. Mit der Verordnung hatte die Landesregierung am Freitagabend die von Bund und Ländern vereinbarte Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns bis zum 14. Februar umgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2021 06:00

Großbrand in Lütjenburg

In Lütjenburg (Kreis Plön) ist bei einem Großbrand vermutlich Millionenschaden entstanden. Gestern Nachmittag war laut Polizei in der Ferdinand von Schill-Straße in einer alten Panzerhalle ein Feuer ausgebrochen. In der Halle standen offenbar zahlreiche Fahrzeuge, die durch die Flammen zerstört wurden. Rund 100 freiwillige Feuerwehrleute waren stundenlang im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2021 06:00

Wechselhaftes Wetter

Heute gibt es stellenweise Nebel. Es ist wechselnd bewölkt. Mitunter gibt es auch freundliche Abschnitte. Einzelne Regen-, Schneeregen-, oder Schneeschauer sind ebenfalls möglich, an der Nordsee kann es am Abend auch gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Plön und bei 5 Grad auf Föhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2021 06:00

