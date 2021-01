Stand: 12.01.2021 08:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

216 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 216 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank leicht auf nun 98,0 (Sonntag: 99,7). Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Montagabend veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 569. 384 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern (Sonntag: 364). 75 werden intensivmedizinisch betreut (Sonntag: 66). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 06:00

Server-Probleme laut "IServ" behoben

Der eigene Schreibtisch als virtueller Klassenraum in der Corona-Pandemie: Für viele Schüler und Lehrer in Schleswig-Holstein blieb das zum Unterrichtsstart nach den Ferien technikbedingt ein Wunsch. Am Montagmorgen brachen offenbar vor allem die Server der Plattform "IServ" zusammen. Die Panne sei am Mittag behoben worden, sagte Geschäftsführer Jörg Ludwig. Videokonferenzen über "IServ" sollen nun wieder funktionieren. Garantieren wollte "IServ" das aber nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 06:00

Mehrere Lkw-Ladungen Schutt illegal entsorgt

Waschbecken, Betonreste, Fliesen und große Toilettenpapierspender - Unbekannte haben laut Kieler Polizei die Reste einer Renovierung unter der Holtenauer Hochbrücke entsorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wurden wohl vergangene Woche mehrere Lkw-Ladungen auf dem Skaterplatz und in Kiel-Friedrichsort einfach ausgekippt. Die Polizei vermutet, dass der Bauschutt aus der Renovierung eines gewerblichen Betriebs stammt. Die Ermittler suchen nun Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 08:30

Mehr mobile Impfteams und neue Impftermine

Ab heute sind in Schleswig-Holstein 19 mobile Impfteams im Land unterwegs, um besonders gefährdete ältere Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen gegen Corona zu impfen. Das sind vier mehr als bisher. Angesichts der Infektionslage in Schleswig-Holstein sei es wichtig, die Kapazitäten zu verstärken, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Heute werden auch weitere Termine für Impfungen in den Impfzentren für über 80-Jährige und weitere Berechtigte vergeben. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 06:00

Corona-Infektionen in Heide und Probleme in Husum

In Dithmarschen haben sich erneut zahlreiche Menschen in einem Pflegeheim mit dem Corona-Virus infiziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden im Wibe-Junge-Haus in Heide 23 Menschen positiv getestet. Betroffen seien sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter. In Nordfriesland behandelt das Husumer Klinikum seit ein paar Tagen auch Covid-19-Patienten. Die Kliniken in Heide, Itzehoe und Flensburg, die bisher Patienten aus Nordfriesland aufgenommen hatten, waren an ihre Grenzen gestoßen. Aber auch die neue Infektionsstation in Husum ist es bereits zu klein: Deshalb soll nach Angaben der Klinik die Geriatrie geräumt werden und künftig mit Corona-Patienten belegt werden. Die geriatrischen Stationen in Husum und Niebüll nehmen deshalb vorerst keine neuen Patienten mehr auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 08:30

Missbrauchsprozess gegen Meldorfer beginnt

Vor dem Itzehoer Landgericht beginnt heute der Missbrauchsprozess gegen einen 44-jährigen Mann aus Meldorf (Kreis Dithmarschen). Er soll seine minderjährige Stieftochter über vier Jahre lang wiederholt schwer sexuell missbraucht haben. Das Mädchen war zu Beginn der mutmaßlichen Taten sieben Jahre alt. Außerdem, so die Staatsanwaltschaft, sollen auch Nacktaufnahmen von dem Kind gemacht worden sein. Ob sich der Angeklagte selbst zu den Vorwürfen äußern will, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 08:00

Feuer in Neustädter Klinik

Auf dem Gelände der Ameos Klinik in Neustadt (Kreis Ostholsteim) brannte es gestern Abend laut Leitstelle in einem Zimmer in einer geschlossenen Einrichtung. Rund 70 Menschen, darunter Patienten und Mitarbeiter, wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt. Die Brandursache ist noch unklar, vier Menschen wurden leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 06:00

Unternehmen will Quickborner Wald offenbar aufforsten

In Quickborn (Kreis Pinneberg) ist ein zwei Hektar großer Wald offenbar aus Versehen gerodet worden. Nach Darstellung von Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) hat der Grundstückseigentümer, ein Immobilienunternehmen, schwere Fehler eingeräumt. Der Bürgermeister vermutet, dass ein Forstunternehmen die Wohnungsbaugesellschaft falsch beraten hat. Der Wald war gerodet worden, weil sich angeblich Borkenkäfer in den Fichten auf dem Grundstück befanden. Laut Köppl soll es nun eine durch das Immobilienunternehmen finanzierte Aufforstung geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2021 06:00

Wetter

Heute am Morgen nach Mecklenburg abziehender Regen. Tagsüber Übergang zu wechselnder Bewölkung, teilweise mit sonnigen sowie längeren trockenen Abschnitten. Insbesondere am Nachmittag aber noch einzelne Regen- und Graupel-, später auch Schneeregenschauer. Maximal 4 Grad in Bad Segeberg bis 6 Grad auf Pellworm. Mäßiger bis frischer, an der See teils starker, auf West bis Nordwest drehender Wind. In Schauernähe teils stürmische Böen, später an der Nordsee auch Sturmböen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.01.2020 06:33

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.01.2021 | 07:00 Uhr