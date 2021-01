Stand: 11.01.2021 09:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wasserschaden im Opernhaus in Kiel

Großeinsatz gestern Abend für die Feuerwehr im Kieler Opernhaus: Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Kiel hatte es nicht gebrannt, dafür fanden die Einsatzkräfte große Mengen Wasser im dritten Stock des Hauses. Alles deutet demnach darauf hin, dass wegen eines technischen Defekts die Sprinkleranlage angesprungen war. Die etwa 50 Einsatzkräfte mussten nach Angaben der Feuerwehr schätzungsweise 10.000 Liter Wasser aus dem Operhaus pumpen. Die Schadenshöhe wird wohl erst im Laufe des Tages abzuschätzen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 08:30

Lockdown-Regeln ab heute verschärft

Der härtere Lockdown in Schleswig-Holstein ist seit Mitternacht in Kraft: Es dürfen sich in der Regel nur noch ein Haushalt und eine weitere Personen treffen. Und der Schulunterricht findet weitgehend nur noch auf Distanz statt. Die Landesregierung hatte am Freitag eine Neufassung der Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung beschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 06:00

Corona in SH: 144 neue Fälle, 364 Menschen in Kliniken

In Schleswig-Holstein gibt es 144 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 10.1.). Eine Woche zuvor wurden laut Landesmeldestelle 235 Neuinfektionen registriert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 554 Todesfälle, 9 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 99,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 06:00

Vorübergehendes Tempolimit auf Teilen der A21

Autofahrer auf der A21 müssen an einigen Stellen in den kommenden drei Wochen mit einem Tempolimit rechnen. Zwischen den Anschlussstellen Schackendorf und Schwissel werden unter anderem Büsche und Sträucher entfernt. Wo gerade gearbeitet wird, ist nur eine Spur frei und es gilt Tempo 80. Der Abschnitt wird damit vorbereitet für die Rundumerneuerung, die im April starten soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 08:00

Kappeln: Neue Pfähle für den Heringszaun

400 Holzpfähle aus Eukalyptusholz werden heute in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) angeliefert. Damit soll der marode Heringszaun, das Wahrzeichen der Stadt, neu aufgebaut werden. Das Eukalyptusholz stammt vom afrikanischen Kontinent. Es sei widerstandsfähiger als heimische Hölzer, sagt der Projektleiter Philipp Zülsdorff. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 06:00

VfB Lübeck: 1:2 in Zwickau - der Negativtrend hält an

Der VfB Lübeck hat im Tabellenkeller der Dritten Liga den Befreiungsschlag verpasst. Trotz eigener Führung unterlagen die Schleswig-Holsteiner am Sonntag beim FSV Zwickau 1:2 und rutschten auf den drittletzten Platz ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 07:00

Lange Schlange vor Test-Stationen In Flensburg

Ab heute müssen sich in Dänemark arbeitende Menschen aus Schleswig-Holstein einmal wöchentlich auf das Corona-Virus testen lassen. Diese Vorschrift hat am Sonntag für einen Ansturm bei den mobilen Test-Stationen geführt. Die Schlange am mobilen Testlabor vor der DIAKO in Flensburg war nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein den ganzen Tag über mehrere Hundert Meter lang. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 07:00

Das Wetter: Wolken und Regen

Heute ist es stark bewölkt. Zeitweise gibt es Regen oder Sprühregen. Zum Nachmittag und Abend hin sind von der Elbe her auch vermehrt trockene Abschnitte möglich. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Schwarzenbek und bei 6 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.01.2021 06:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2021 | 06:00 Uhr