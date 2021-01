Stand: 07.01.2021 06:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Der Landtag beefasst sich heute mit den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Corona-Krise. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will eine Regierungserklärung abgeben. Er hatte die Verlängerung des Lockdowns mit den anhaltend hohen Infektionszahlen begründet. Bund und Länder haben sich auch darauf verständigt, Kontakte weiter zu begrenzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 06:00

Corona in SH: 542 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 542 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 6.1.). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 514 Todesfälle, 17 mehr als am Vortag. 376 Corona-Patienten werden in Kliniken behandelt, davon 63 auf Intensivstationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 05:30

Prien: Schulen bleiben im Lockdown

Die meisten Schüler in Schleswig-Holstein werden nach den Weihnachtsferien bis Ende Januar nicht in den Schulen unterrichtet. Vom 11. Januar an sollen die Schüler Distanzunterricht erhalten, der Unterricht in den Schulen sei ausgesetzt, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Das gilt auch für die Berufsschulen. Ausnahme sind die Abschlussjahrgänge. Sie sollen ab Montag entsprechende Lern- und Vorbereitungsangebote in den Schulen bekommen. Wie schon im Frühjahr werde es auch eine Notbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen eins bis sechs geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 06:00

Brand auf Werftgelände in Schacht-Audorf

In einem Container auf einem Werftgelände in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Abend aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen der Polizei zufolge war in dem Container unter anderem Werkzeug gelagert. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 06:00

Einige Glatteisunfälle auf den Autobahnen

Regen, Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben in der Nacht vor allem im Süden des Landes zu mehreren Glatteinsunfällen geführt. Nach Angaben der Polizei hat es vor allem auf den Autobahnen A1, A21 und A24 bis zum Morgen insgesamt neun Mal gekracht. Auf der A1 Richtung Süden zwischen Bad Oldesloe und Kreuz Bargteheide geriet ein Auto ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab, der Fahrer blieb unverletzt. Als ein Streifenwagen die Unfallstelle absicherte, kam ein weiteres Auto ins Schleudern und krachte in das Polizeifahrzeug. Der 23-jährige Pkw-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 07:00

Land übernimmt Kosten für Kinderbetreuung im Januar 2021

Eltern in Schleswig-Holstein müssen im Januar nichts für die Kita zahlen. Das Land kündigte am Mittwoch an, die Gebühren zu übernehmen. Gleiches gilt für die Ganztagsbetreuung an Schulen und für die Kinder-Tagespflege durch Tagesmütter und -Väter. Das Land nimmt dafür 25 Millionen Euro in die Hand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 07:00

BUND: Zu viele Bauprojekte, zu wenig Naturflächen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz kritisiert die Anzahl der Flächen in Schleswig-Holstein, die versiegelt werden. Das Insektensterben zeige schon jetzt, dass mehr Naturräume gebraucht würden, so der BUND. Er fordert deshalb, dass bis 2030 im Land nur noch so viele neue Flächen verbraucht werden wie der Natur an anderer Stelle zurückgegeben werden. Dieses sogenannte Netto-Null-Flächensparziel müsse verbindlich im Landesentwicklungsplan 2030 festgeschrieben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2021 07:00

Wetter: Schnee und Schneeregen

Am Vormittag schneit es vielerorts, in einigen Gebieten fällt auch Regen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen leicht an auf zwei Grad in Kiel und Pinneberg und ein Grad in Flensburg.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2021 | 06:00 Uhr