Stand: 06.01.2021 06:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther verteidigt verschärfte Corona-Regeln

Die Corona-Regeln werden verschärft. Das haben die Ministerpräsidenten am Dienstag auf ihrer Konferenz mit der Bundesregierung beschlossen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechtfertigte auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend die Verschärfungen. Die aktuell geschlossenen Läden und Gastronomie-Betriebe bleiben zu, Schulen und Kitas bleiben im Lockdown-Modus. Neu sind verschärfte Kontaktregeln: Treffen darf ein Haushalt nur einen weiteren Menschen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2021 07:00

Inseln und Halligen verständigen sich auf Impfplan

Auf den nordfriesischen Inseln und den Halligen sowie auf Helgoland sollen sich die Menschen in den kommenden Wochen vor Ort impfen lassen können. Darauf haben sich Vertreter der Insel- und Halligkonferenz, des Kreises, des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung geeinigt. Demnach sollen zeitnah mobile Impfteams auch auf die kleineren Inseln und Halligen geschickt werden. Auf den größeren Inseln sind feste Impfstationen angedacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2021 07:00

FFP-2-Masken jetzt nur noch mit Gutschein

Rund eine Million Menschen aus Schleswig-Holstein, die zu den Corona-Risikogruppen zählen, sollen in den nächsten Tagen Gutscheine für weitere FFP-2-Schutzmasken von den Krankenkassen erhalten. Die Apotheken geben die Masken nur noch gegen diesen Gutschein aus - und zwar zunächst sechs Stück pro Patient. Die Zuzahlung für die sechs Masken beträgt insgesamt zwei Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2021 07:00

Corona in SH: 549 neue Infektionen bestätigt

In Schleswig-Holstein gibt es 549 neu gemeldete Corona-Fälle (Stand 5.1.). Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Landesregierung 26.524 Schleswig-Holsteiner nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 497 Todesfälle, 22 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage und des Jahreswechsels lassen sich die aktuellen Zahlen allerdings schwer interpretieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2021 08:00

Corona-Impfung: SPD in SH kritisiert Terminvergabe

Die SPD kritisiert das Anmeldeverfahren für die Corona-Schutzimpfungen in Schleswig-Holstein. "Wir befürchten, dass diejenigen, die wir gerade jetzt erreichen und schützen wollen, nach mehreren vergeblichen Terminversuchen einfach aufgeben", sagte die SPD-Sozialpolitikerin Birte Pauls am Dienstag. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte, das Problem sei nicht die Art der Terminvergabe, sondern, dass es derzeit zu wenig Impfstoff gebe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2021 18:30

Fortsetzung Prozess um Anstiftung zum Mord

Vor dem Kieler Landgericht wird heute ein Prozess um Anstiftung zum Mord fortgesetzt. Angeklagt ist ein 55-Jähriger, der versucht haben soll, seinen zwölfjährigen Neffen anzustiften, dessen Mutter im Schlaf zu töten. Der Junge vertraute sich später seiner Mutter an. Kurz darauf übergoss der Angeklagte die Frau nach einer körperlichen Auseinanderstzung mit heißem Wasser - dabei verbrühte er sie an Kopf, Hand und Rücken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2021 10:30

Wetter: Schnee und Glätte möglich

Heute gibt es dichte Wolken. Hinzu kommt west- und nordwärts ausgreifender zeitweiliger Schneeregen und Schneefall. Bei stärkeren Intensitäten kann es dabei tagsüber auch glatt werden. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Husum bis 3 Grad in Travemünde. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frisch bis stark aus Nordost- bis Nordwest. An der Ostsee gibt es dabei auch einzelne stürmische Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 1 Grad in Eggebek und 2 Grad in Putlos. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2021 07:05

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2021 | 08:00 Uhr