224 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstagabend innerhalb eines Tages 224 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um 3 - auf nun 258. Seit Beginn der Pandemie sind 14.580 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung mitteilte. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt. 29 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 14 müssen aktuell beatmet werden. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 11.500 geschätzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:00

B5-Ausbau: Klagen gegen ersten Bauabschnitt abgewiesen

Vier Klagen gegen den Ausbau der B5 zwischen Tönning und Husum in Nordfriesland sind gestern vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig abgewiesen worden. Sie richteten sich gegen den ersten Bauabschnitt zwischen Tönning und Rothenspieker. Der 4. Senat des Oberverwaltungsgerichts konnte die Argumentation der Kläger nicht nachvollziehen und gab dem beklagten Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr recht. Das Urteil ist rechtskräftig und kann nicht angefochten werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:00

Corona-Hilfen: CDU-Landesgruppenchef fordert stärkere Länder-Beteiligung

Der Landesgruppenchef der schleswig-holsteinischen CDU-Abgeordneten im Bundestag, Johann Wadephul, fordert, dass dieBundesländer sich stärker an den Kosten zur Bewältigung der Corona-Krise beteiligen müssen. Es sei zwar richtig, dass die Länderchefs in der Runde mit der Kanzlerin über das Maß und die Intensität der Corona-Beschränkungen mitbestimmen Aber dann sei es auch klar, dass die Länder auch für die finanziellen Folgen ihrer Entscheidungen eintreten müssten, so Wadephul. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte dagegen in den vergangenen Tagen wiederholt, man habe eine gute Lastenteilung zwischen Land und Bund. Scheswig-Holstein habe 5,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das sei ein großer Kraftakt für ein kleines Bundesland. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:00

Weiter Kritik am Online-Portal zur Kita-Suche

Eltern im Land sind unzufrieden mit dem Kita Portal: Eigentlich soll dieses die Suche nach einem Kitaplatz erleichtern. Laut Landeselternvertretung bedeutet das Portal für viele Eltern Portal mehr Arbeit, aber nicht unbedingt mehr Nutzen. Um sicher einen Platz zu bekommen, telefonieren sie nach wie vor alle Kitas ab oder gehen persönlich hin, so die Vorsitzende der Landeselternvertetung Yvonne Leidner.Auch die Kita beklagen mehr Aufwand durch das Portal. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:30

Bad Segeberg: Feuer in Krankenhaus-Keller

In der Wäscherei im Keller des Krankenhauses in Segeberg ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Sechs Wehren, zehn Rettungswagen sowie Polizeiwagen rückten aus. Verletzt wurde laut Rettungsleitstelle niemand. Die Klinik musste nicht evakuiert werden - davon waren die Einsatzkräfte zunächst noch ausgegangen. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:00

Gefahrguteinsatz in Leetzen: Salpetersäure ausgelaufen

Auf einem Firmengelände in Leezen im Kreis Segeberg ist in den frühen Morgenstunden Salpetersäure ausgelaufen. Drei Feuerwehren und ein Löschzug sind ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben eines Sprechers der Rettungsleitstelle ist noch unklar, wie groß die Menge der ausgetretenen Säure ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:30

Wetter

Heute neben dichten Wolken, anfangs auch lokalem Nebel, ab den Mittagsstunden vor allem zum Herzogtum Lauenburg und nach Stormarn hin Auflockerungen mit Sonnenschein möglich. Zum Abend hin an der Westküste örtlich geringer Sprühregen. Maximal 3 Grad in Norderstedt bis 5 Grad auf Föhr. Schwacher, an der See im Verlauf teils auch mäßiger Wind aus südöstlicher bis südlicher Richtung. Feierabentemperatur von 18 Uhr: 0 Grad in Gudow bis 4 Grad in Westerland | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.12.2020 06:00

