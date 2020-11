Stand: 30.11.2020 06:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Durchwachsene Bilanz nach erstem Adventswochenende

Keine Weihnachtsmärkte und Corona-Auflagen: Der erste Adventssonnabend zog diesmal weniger Kunden in die Innenstädte als gewohnt. Die Bilanz ist durchwachsen. In Flensburg vermisste der Einzelhandel vor allem die dänischen Kunden. Die dänische Kundschaft, die nach Angaben des Stadtmarketings sonst mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmacht, könnte Flensburg zwar erreichen, solange Schleswig-Holstein aber noch für Dänemark als Risikogebiet gilt, droht für die Dänen Quarantäne, womöglich mit Gehaltskürzung, nach der Rückkehr. Trotz allem zeigten sich mehrere Händler im Rahmen des Möglichen zufrieden mit dem Start in diese Weihnachtssaison. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2020 06:00

Strengere Corona-Regeln im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg treten heute neue Corona Regeln in Kraft. Da der Inzidenzwert des Kreises weiterhin mit Abstand der höchste in Schleswig-Holstein ist, hatte Landrat Oliver Stolz dies bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Im Kreisgebiet dürfen sich ab heute nur noch fünf Personen aus maximal zwei Haushalten im privaten Raum oder in der Öffentlichkeit treffen. Außerdem ist für Eltern das Betreten von Schulen und Kitas verboten. Für Pinneberg, Elmshorn, Tornesch, Uetersen und Wedel gilt weiterhin eine Mund-Nasen Schutz Pflicht in den Fußgängerzonen und Innenstädten. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2020 10:30

Landesregierung beschließt neue Corona-Verordnung

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat am Sonntag eine neue Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Lockerungen gelten ab Montag bei körpernahen Dienstleistungen sowie Tier- und Wildparks im Freien, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Es gilt die Zehn-Personen-Kontaktregel - auch an Weihnachten und Silvester. In der Öffentlichkeit soll sich diese Zahl auf zwei Haushalte begrenzen, bei privaten Treffen ist dies eine Empfehlung. Kinder gelten jeweils inklusive. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2020 18:00

Wetter: Bewölkt mit etwas Schnee

Heute gibt es am ehesten in den südlichen Landesteilen noch etwas Sonne, meist ist es jedoch stark bewölkt. Im Tagesverlauf kommt von der Nordsee her Regen, der sich am Abend im Binnenland teils mit Schnee vermischt. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Geesthacht und bis 6 Grad auf Amrum. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2020 06:00

