Stand: 12.11.2020 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

247 weitere Corona-Fälle in SH

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist innerhalb eines Tages um 247 gestiegen. Das teilte die Landesregierung mit (Datenstand 11.11.). Die Zahl der Todesfälle stieg um 5 auf 213. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 10. 711 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden 113 Covid-19-Patienten behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2020 06:30

Steinewerfer in Flensburg vor Gericht

Heute Vormittag beginnt am Landgericht Flensburg der Prozess wegen versuchten Mordes gegen drei Männer aus dem Kreis Schleswig-Flensburg. Sie sollen 2018 im Kreis Schleswig-Flensburg einen Stein auf einen fahrenden Transporter geworfen haben. Der Stein durchschlug ein Seitenfenster. Verletzt wurde niemand. Die Angeklagten sollen zudem auch Steine auf parkende Autos geworfen und Brände gelegt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2020 08:00

Nur eine Handvoll Schulen in SH wegen Corona geschlossen

Fünf von 950 Schulen beziehungsweise Schulstandorten in Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Bildungsministeriums derzeit wegen Corona-Fällen geschlossen. 172 Kohorten befinden sich in Quarantäne. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist dies eine gute Quote. Laut Zeitungen der Funke Mediengruppe unterrichten immer mehr Schulen in Deutschland wegen steigender Infektionszahlen nicht mehr im Regelbetrieb - demnach sind es rund acht Prozent. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will am Regelbtrieb unter Corona-Bedingungen festhalten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2020 06:00

Wacken Open Air wird um einen Tag verlängert

Beim Wacken Open Air 2021 soll es erstmals schon am Mittwoch Konzerte auf den beiden Hauptbühnen geben. Das haben die Organisatoren des Festivals mitgeteilt. Für den so genannten "Wacken Wednesday" müssen die Fans zusätzliche Tickets kaufen. Ob das Festival im kommenden Jahr überhaupt stattfindet, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2020 06:00

Frauenleiche in Schuby entdeckt

Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) am Mittwoch ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die 41-Jährige wies erhebliche Verletzungen im Kopfbereich und Verletzungen am Oberkörper auf, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war demnach am Vormittag gemeldet worden. Als die Feuerwehr- und Rettungskräfte eintrafen, konnte der 47-jährige Ehemann der Frau aus dem Haus gerettet werden. Welche Umstände zu der Tat geführt haben und welche Rolle der Ehemann einnimmt, war unklar. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2020 05:30

El Samadoni will Diskussion über Corona bei der Polizei

Eine Corona-Infektion als Dienstunfall geltend machen, sodass der Arbeitgeber verantwortlich ist - das soll nach dem Willen der schleswig-holsteinischen Polizeibeauftragten Samiah El Samadoni für Polizisten möglich sein. Sie hat jetzt die Abgeordneten im Innen- und Rechtsausschuss gebeten, das Thema zu diskutieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.11.2020 06:00

Wetter: Immer mal wieder Regen

Zunächst gibt es vereinzelt etwas Nieselregen. Meistens ist es aber vormittags trocken. Im Laufe der zweiten Tageshälfte kommt von der Nordsee und der Elbe her zeitweise Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad in Flensburg und zwölf in Wedel.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2020 | 06:00 Uhr