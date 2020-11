Stand: 06.11.2020 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 220 neue Infektionen in Schleswig-Holstein

Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut der Landesmeldestelle insgesamt 9.313 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 5.11.) in Schleswig-Holstein registriert. Davon sind nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) 5.500 Menschen genesen. Im Vergleich zum Vortag gibt es 220 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. 119 Menschen werden aktuell laut Gesundheitsministerium im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus behandelt - ein Anstieg von fünf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 07:00

OVG lehnt Anträge gegen eingeschränkte Beherbergung in SH ab

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat zwei Anträge gegen die neue Corona-Verordnung, die Beherbergungen in Schleswig-Holstein beschränkt, abgelehnt. Diese Eilentscheidungen teilte das Gericht am Donnerstagabend mit. Die Landesregierung hatte beschlossen, das öffentliche Leben zur Eindämmung der Corona-Pandemie in weiten Teilen wieder herunterzufahren. Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen wurden grundsätzlich für touristische Übernachtungen geschlossen. Der Antrag einer Gesellschaft, die auf Sylt einen Ferienwohnungskomplex betreibt, wurde abgelehnt, der Fall solle aber noch ausführlicher geprüft werden, hieß es. Auch der Antrag eines österreichischen Ehepaars, das auf Sylt Urlaub machte und laut Verordnung bis zum Donnerstag abreisen musste, wurde als unbegründet abgelehnt - das Paar hatte argumentiert, es könne seinen Wohnsitz in Österreich derzeit nicht erreichen, weil dieser unter Neuschnee liege, außerdem drohe in Österreich die Obdachlosigkeit, da auch dort ein Beherbungsverbot gilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 06:00

Geflügelpest in Nordfriesland bereitet Sorgen

Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) zeigt sich aufgrund des Geflügelpest-Ausbruchs besorgt. An der Westküste wurden in den vergangenen Tagen bereits mehr als 1.500 tote Wildvögel gefunden. Außerdem wurde gestern erstmals in diesem Herbst in Deutschland ein Geflügelpestfall in einer Nutztierhaltung entdeckt - auf der Hallig Oland. Man müsse nun einen maßvollen Weg finden , um die Seuche eingrenzen zu können, sagte Lorenzen. Morgen wollen die Landräte aller Kreise und Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) darüber beraten, welche weiteren landesweiten Maßnahmen notwendig werden könnten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 06:00

Im Jahr 2020 kein Amateurfußball in SH mehr

Der schleswig-holsteinische Fußballverband hat eine Pause für die Amateurfußballer bis Ende des Jahres beschlossen. Am Abend entschied der Verband, dass es keine Pflichtspiele mehr geben wird - von der Oberliga bis in die Kreisklasse. Selbst wenn die Corona-Regeln im Dezember wieder gelockert werden würden, bleibt demnach die Pause bestehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 06:30

Rendsburger Kanaltunnel in der Nacht dicht

Der Rendsburger Kanaltunnel wird von heute Abend an voll gesperrt. Grund dafür sind laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt turnusmäßige Wartungsarbeiten. Zwischen 21 Uhr und fünf Uhr morgens werden Autofahrer gebeten, über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 08:00

Fund einer zweiten Leiche in Rendsburg - wer war die Frau?

Nach dem Fund einer Leiche auf dem Dachboden eines Rendsburger Mehrfamilienhauses dauert die Identifizierung an. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, handelt es sich um eine Frau. Die Kieler Staatsanwaltschaft geht von einem Gewaltverbrechen aus. Bei der Toten könnte es sich um eine Frau handeln, die schon länger als vermisst galt. In dem Mehrfamilienhaus wohnt auch ein Mordverdächtiger, der in Untersuchungshaft sitzt, weil er Ende September eine Prostituierte getötet haben soll. Er ist laut Staatsanwaltschaft nun auch der Hauptverdächtige in dem neuen Fall. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 06:00

Labore überlastet - Priorität bei Corona-Tests

In Schleswig-Holstein sind die Labore offenbar überlastet. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will deshalb, dass beim Testen die Priorität wieder auf Menschen mit Symptomen gelegt wird. Garg hat im Sozialausschuss des Landtags auf die entsprechenden Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hingewiesen. Zum Vergleich: Reiserückkehrer, die im Sommer noch reihenweise kostenlos getestet wurden, kommen in dieser Prioritätenliste erst auf Platz 5. Laut Garg hat die Kassenärztliche Vereinigung die Ärzte nun angeschrieben und daran erinnert, die Priorisierung so umzusetzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.11.2020 07:00

Wetter: Im Laufe des Tages mehr Sonne

Heute gibt es zunächst Nebel und einige Wolken, aber nur vereinzelt etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf sind auch Auflockerungen und Sonnenschein möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 12 Grad in Lauenburg, 13 Grad auf Föhr bis 14 Grad in Schleswig.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2020 | 06:00 Uhr