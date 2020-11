Stand: 03.11.2020 06:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 142 neue Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut der Landesmeldestelle insgesamt 8.595 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 2.11.) in Schleswig-Holstein gemeldet. Davon sind nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) 5.500 Menschen genesen. Im Vergleich zum Vortag gibt es 142 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. 94 Infizierte werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt - ein Anstieg von 15 im Vergleich zum Vortag. Bislang wurden 183 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 07:00

Norderstedter wegen Kindesmissbrauchs in Münster vor Gericht

Mit einem Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Norderstedt beginnt heute eine erste gerichtliche Aufarbeitung des Missbrauchsfalls Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im August 2019 einen damals neunjährigen Jungen aus Münster (NRW) schwer sexuell missbraucht zu haben. Bei dem Kind handelt es sich um den Ziehsohn des Hauptbeschuldigen in dem Gesamtkomplex. Der gesondert angeklagte 27-Jährige soll den Sohn seiner langjährigen Lebensgefährtin wiederholt anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und auch immer wieder selbst vergewaltigt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 06:00

Urteil zur festen Fehmarnbeltquerung erwartet

Nach jahrelangem Streit entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute über den Bau der festen Fehmarnbeltquerung. Der geplante, 18 Kilometer lange Absenktunnel ist eines der größten Verkehrsvorhaben in Europa. Zu den Klägern gehören mehrere Fährunternehmen, der Naturschutzbund NABU und das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung. In dem Verfahren geht es unter anderem um die Fragen, ob der Tunnel überhaupt ausreichend genutzt wird und welche Umweltschäden zu befürchten sind. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rechnet damit, dass die Richter den Planern Hausaufgaben mitgeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 08:00

Husum: Berufsbildungswerk für zwei Wochen geschlossen

Das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk in Husum bleibt von heute an zwei Wochen geschlossen. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland angeordnet. Grund sind elf positive Corona-Tests in verschiedenen Bereichen. Betroffen sind rund 1.000 Menschen - rund 400 Mitarbeiter und etwa 600 Auszubildende aus vielen Teilen Deutschlands. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 06:00

B5 nach Tanklaster-Unfall wieder frei

Nach dem Lkw-Unfall auf der B5 bei Helse in Dithmarschen ist die Bundesstraße wieder frei. Nach Angaben der Polizei herrscht seit Mitternacht wieder freie Fahrt. Ein Tanklaster war dort gestern Morgen in den Graben gekippt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 08:00

Lübeck: Zug rammt liegen gebliebenes Auto auf Bahnübergang

In Lübeck-Kücknitz hat es gestern Abend einen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer aus noch nicht geklärten Gründen mit seinem Fahrzeug im Gleisbett zum Stehen gekommen - und ausgestiegen. Der Zug rammte daraufhin den Wagen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Fahrgäste wurden nicht verletzt - der Zug konnte weiterfahren. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 08:00

Wetter: Meistens freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Heute überwiegend freundlicher Wechsel aus Sonne und meist lockeren Wolkenfeldern, anfangs von der Nordsee her noch vereinzelt Schauer, dann überwiegend trocken und erst am späten Abend in Nordfriesland wieder neue Schauer. Maximal 12 Grad in Schleswig bis 13 Grad in Elmshorn. Mäßiger bis frischer, an der Nordsee teils starker Südwest- bis Südwind, dort Sturmböen, später nachlassend und auf Süd drehend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.11.2020 06:00

