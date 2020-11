Stand: 01.11.2020 10:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Neuinfektionen steigen weiter

Bis gestern Abend sind in Schleswig-Holstein nach Angaben der Landesregierung 8.292 Corona-Infektionen gemeldet worden, ein Anstieg von 265. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geht davon aus, dass es schon in den nächsten Monaten einen Impfstoff gegen das Corona-Virus geben wird. Wann genau, sei allerdings noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2020 10:00

Virtueller Grünen-Parteitag in SH

Premiere bei den Grünen in Schleswig-Holstein: Sie diskutieren an diesem Wochenende zum ersten Mal auf einem virtuellen Parteitag. Gestern an ging es unter unter anderem um ein mögliches LNG Terminal in Brunsbüttel. Die Grünen sehen eine klimaschädliche Wirkung eines solchen Terminals und sprachen sich laut Parteichef Steffen Regis dagegen aus, dafür weiter Geld vom Land zur Verfügung zu stellen. Verflüssigtes Erdgas, kurz LNG genannt, soll dazu beitragen, die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2020 08:00

Sieg für Flensburger Handballer

Die SG Flensburg Handewitt ist im Moment neuer Tabellenführer in der Handball Bundesliga - die SG hat am Abend beim Bergischen HC mit 30:25 gewonnen.

Wetter: Bewölkt, am nachmittag regnerisch

Heute ist es stark bewölkt. Erst gibt es noch längere trockene Abschnitte, teils mit ein paar Auflockerungen. Am Nachmittag gibt es dann häufiger Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad auf den Halligen bis 15 Grad in Glückstadt. Dazu weht ein mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker südlicher bis südwestlicher Wind. Auch stürmische Böen sind möglich. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 12 Grad in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) und 14 Grad in Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg).

