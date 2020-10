Stand: 22.10.2020 07:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erklärt Dänemark Deutschland zum Risikogebiet?

Das dänische Außenministerium will nach eigenen Angaben heute mitteilen, ob Deutschland zum Risikogebiet erklärt wird. Deutsche dürften dann nur noch mit triftigem Grund ins Nachbarland einreisen. Urlaubsreisen fallen nicht darunter. Für Schleswig-Holsteiner gilt dies aller Voraussicht nach nicht. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 08:00

Corona: 160 neue Infektionen gemeldet

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 6.148 Coronavirus-Infektionen (Datenstand 21.10.) nachgewiesen worden. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 160 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Gemeldet wurden bisher 163 Todesfälle - gleich viele wie an den Tagen zuvor. 36 Menschen werden in Kliniken im Land behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 06:00

Mehrere Regionen in SH über Grenzwert

Die Corona-Neuinfektionen in der Stadt Neumünster sowie in den Kreisen Stormarn, Ostholstein und Dithmarschen sind mittlerweile so hoch, dass sie die erste Warnstufe überschritten haben.Die Schutzmaßnahmen müssen verschärft werden. In Stormarn dürfen künftig im öffentlichen Raum maximal 25, im privaten Raum höchstens 15 Personen an einer Feier teilnehmen. In der Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr. In den Fußgängerzonen und auf Marktplätzen von Bad Oldesloe, Bargteheide und Ahrensburg muss knapp zwei Wochen lang ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In Dithmarschen gelten lediglich in Heide strengere Maßnahmen. Aus Ostholstein gibt es noch keine offizielle Mitteilung. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 08:00

Corona-Testzentrum auf Sylt

Auf Sylt soll ein Corona-Testzentrum eingerichtet werden. Nach Angaben des Sylt Tourismus Services sollen dort jeden Tag zwei Stunden lang Schnelltests durchgeführt werden. Wann es losgeht, ist noch unklar. Im Moment sucht die Insel noch Ärzte dafür. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 06:00

Julia Görges hört mit Tennis auf

Julia Görges aus Bad Oldesloe beendet ihre Tenniskarriere. Das hat die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Account im Internet mitgeteilt. Der Halbfinal-Einzug in Wimbledon 2018 zählt zu ihren größten Erfolgen. Während ihrer Karriere gewann die Bad Oldesloerin insgesamt sieben Einzeltitel. Ihren letzten Turniersieg feierte sie dabei 2019 im neuseeländischen Auckland. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 06:00

THW Kiel siegt gegen Aalborg in der Champions League

In der Handball-Champions-League hat der THW Kiel mit 31:23 (17:9) in Aalborg in Dänemark gewonnen. Der dänische Meister war bisher ungeschlagen. Besonders im Fokus stand Sander Sagosen. Der neue THW-Superstar, der nach Verletzungspause gegen Flensburg sein Comeback gefeiert hatte, stand in der Startformation und brillierte mit elf Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 08:00

Bau des LNG Terminals in Brunsbüttel verzögert sich

Der Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel wird später gebaut als gedacht. Eigentlich sollte es schon in diesem Jahr losgehen. Da aber laut LNG Terminal GmbH einige Genehmigungen noch nicht da sind, startet der Bau vermutlich erst im Jahr 2022. Das LNG Terminal in Brunsbüttel ist insbesondere für die Energieversorgung von Industrieunternehmen in der Stadt sowie für die Schifffahrt wichtig. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 07:30

Illegaler Handel mit Hundewelpen floriert

Tierschützerinnen und Tierschützer im Norden schlagen Alarm. Nach Angaben von Tierschutzvereinenfloriert der illegale Handel mit Hundewelpen. Viele dieser Welpen landen in Tierheimen in Schleswig-Holstein. In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Welpen aus illegalem Handel zum Beispiel ins Tierheim Henstedt-Ulzburg. Laut Tierheimleiterin Katja Vogel sollten Interessierte Online-Anzeigen stärker hinterfragen und keine Hunde auf offener Straße kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 08:00

Raubüberfall auf Supermarkt in Lübeck

Nach Angaben der Polizei hat ein unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt in der Lübecker Ziegelstraße versucht, mit Hilfe eines vorgehaltenen Messers Geld zu erbeuten. Anschließend flüchtete er. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde er bislang nicht geschnappt. Ob und wie viel Geld er rauben konnte, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2020 05:30

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Heute wechseln sich freundliche und wolkige Abschnitte ab. Es bleibt meist trocken. Der Wind weht mäßig bis stark. In Nordfriesland sowie am Abend im Lauenburgischen sind mehr Wolken und auch Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) und 16 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein).

