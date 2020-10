Stand: 20.10.2020 07:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 163 neue Infektionen gemeldet

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 5.877 Coronavirus-Infektionen (Datenstand 19.10.) nachgewiesen worden. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 163 Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Das ist der bisher größte gemeldete Steigerungswert. Dennoch fehlen offenbar Fälle in der Statistik: Am Montag sind keine neuen Fälle aus Neumünster in die Landesstatistik eingegangen, obwohl die Stadt zwei neue Fälle auf ihrer Website bekannt gegeben hatte. Außerdem gibt es in Dithmarschen zurzeit technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Zahlen an das Land. Die Suche nach der Ursache läuft laut Kreisverwaltung noch. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2020 07:00

Kriminalität wieder auf Vor-Corona-Niveau

Nach Angaben des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein ist die Zahl der Straftaten seit Beginn der Pandemie im März deutlich gesunken - inzwischen sind die Zahlen aber wieder nach oben gegangen. Um etwa 30 Prozent ging die Straftaten in den ersten Corona-Monaten laut LKA zurück, vor allem gab es nach Angaben einer Sprecherin weniger Wohnungseinbrüche. Der Grund: Wegen der Kontaktbeschränkungen blieben viele Menschen zu Hause, was es Einbrechern schwer gemacht hat. Doch schon mit den ersten Corona-Lockerungen ging die Zahl der Straftaten wieder leicht nach oben - durch Einbrüche, Cyberkriminalität und Betrugsfälle zum Beispiel mit falschen Polizisten. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2020 07:00

Fangquoten: Weniger Hering, etwas mehr Dorsch

Deutsche Ostsee-Fischer dürfen im kommenden Jahr deutlich weniger Hering fangen. Darauf haben sich die EU-Fischereiminister in Luxemburg geeinigt. Die Fangquote für Hering wurde demnach um 50 Prozent gekürzt, beim Dorsch hingegen gibt es ein leichtes Plus um fünf Prozent. Dorsch-Freizeitfischer sollen weiterhin fünf Exemplare am Tag aus dem Wasser ziehen dürfen, von Mitte Mai bis Mitte August nur zwei. Ein leichtes Plus gibt es im kommenden Jahr bei der Fangquote für Scholle und Sprotte. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2020 07:00

Flensburg: Gefährliche Hunde aus Tierheim gestohlen

Im Flensburger Tierheim haben Unbekannte gestern Abend laut Polizei zwei Hunde gestohlen, die als gefährlich gelten. Ein Pitbull, der nach Angaben des Tierheims ohne Vorwarnung angreifen könnte, ist inzwischen angebunden in Flensburg wiedergefunden worden. Ein Dobermann mit Aggressionspotenzial ist dagegen noch verschwunden. Hintergründe zu dem Einbruch sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2020 07:00

Wetter

Heute zu Beginn teils noch einige Auflockerungen und trocken, später oft stark bewölkt und im Nachmittagsverlauf von der Nordsee sowie Unterelbe her sich ostwärts ausbreitender Regen. Höchsttemperaturen 11 Grad in Flensburg bis 13 Grad in Quickborn. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind aus südlichen Richtungen mit starken Böen, vereinzelt stürmischen Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 9 Grad in Tolk und 12 Grad auf Amrum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.10.2020 08:00

