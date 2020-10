Stand: 19.10.2020 06:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Dithmarschen kratzt an Inzidenzwert von 35

In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut Kreisverwaltung umgerechnet 33 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Damit droht Dithmarschen den Inzidenzwert von 35 zu überschreiten, bei dem - wie seit Freitag in Neumünster - strengere Schutzmaßnahmen greifen. Ein Infektions-Schwerpunkt ist das Westküstenklinikum in Heide, wo drei Mitarbeiter und inzwischen vier Patienten positiv getestet wurden. Außerdem teilte die Kreisverwaltung mit, dass es zurzeit technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Zahlen an das Land gibt. Die Suche nach der Ursache läuft noch. Das bedeutet: Die Infektionszahlen tauchen in der Landesstatistik verspätet auf. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2020 08:00

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

Für heute hat die Gewerkschaft ver.di zu einem landesweiten Warnstreik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Schwerpunkte sind in Kiel und Lübeck, wo zentrale Kundgebungen geplant sind. Zum Warnstreik sollen Mitarbeiter der Stadtwerke, der Stadtverwaltungen, der kommunalen Krankenhäuser und auch der Kitas und Rettungsdienste kommen. Besonders in Kiel kann es Einschränkungen geben. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2020 06:00

Schulbeginn mit verschärften Maßnahmen

Nach den Herbstferien beginnt heute wieder die Schule. Wegen der gestiegenen Infektionszahlen hat das Bildungsministerium die Corona-Regeln verschärft. In den ersten zwei Wochen nach den Ferien müssen Schüler ab der fünften Klasse auch während des Unterrichts Masken tragen. Während des Unterrichts muss alle 20 Minuten sowie in den Pausen bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden. Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter unterstützen diese Maßnahmen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2020 06:00

Telefonische Krankschreibung wieder möglich

Ab heute ist es wieder möglich, sich telefonisch krankschreiben lassen. Wer leichte Erkältungssymptome hat, muss also laut zuständigem Bundesausschuss nicht zum Arzt. Das soll die Praxen entlasten und verhindern, dass man sich im Wartezimmer mit dem neuartigen Coronavirus ansteckt. Die Sonderregelung gab es schon zu Beginn der Pandemie. Sie gilt jetzt vorerst bis Ende des Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2020 06:00

Corona: Testergebnisse aus Hotel in Timmendorfer Strand erwartet

Nach den Corona-Fällen in einem Hotel in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sollen heute die ersten Testergebnisse vorliegen. Nach Angaben des Kreises hatten sich in dem Hotel drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Weil sie alle in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben, mussten mehr als 100 Beschäftigte des Hotels in Quarantäne. Das Haus wurde vorläufig geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2020 06:00

THW Kiel gewinnt Nordderby

In der Handball-Bundesliga hat sich der THW Kiel im Landesderby mit 29:21 gegen die SG Flensburg-Handewitt durchgesetzt. Matchwinner wurde dabei mit 17 Paraden Kiels Torhüter Niklas Landin. Er hatte nach einer mehrwöchigen Verletzungspause sein Comeback gefeiert. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2020 06:00

Wetter: Wechselnd bewölkt und trocken

Heute gibt es viele Wolken. Von der Nordsee her ziehen einzelne Schauer landeinwärts, aber vor allem in den südlichen Landesteilen bleibt es überwiegend trocken. Im Tagesverlauf zeigt sich hin und wieder auch die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 12 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

