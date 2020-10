Stand: 12.10.2020 07:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Streik am Westküstenklinikum Heide und beim WSA

Seit heute Morgen um 6 Uhr streiken rund 60 Beschäftigte des Westküstenklinikums in Heide (Kreis Dithmarschen). Von 9 Uhr an werden auch mehr als 50 Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Tönning und Friedrichstadt (beide Kreis Nordfriesland) in den Streik treten. Die Gewerkschaft Ver.di hatte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft die Forderung nach 4,8 Prozent, aber mindestens 150 Euro mehr Gehalt, unterstreichen. Die Arbeitgeberseite habe bisher kein Angebot vorgelegt, sagte eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2020 07:00

Corona: Sylt befürchtet Superspreader-Event

Der Kreis Nordfriesland will ab heute mehr als 100 Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Das Gesundheitsamt befürchtet, dass ein Corona-Infizierter dutzende Menschen in einem Restaurant auf Sylt angesteckt haben könnte. Es geht um die Nacht vom 3. auf den 4. Oktober. Das Gesundheitsamt hatte Probleme die Kontaktpersonen zu ermitteln, weil der Betreiber nur unvollständige und größtenteils fehlerhafte Kontaktdatenlisten vorlegen konnte. Der Betreiber hat sein American Bistro bis auf Weiteres freiwillig geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2020 06:00

Grippe-Impfungen stark nachgefragt

In Schleswig-Holstein werden die Grippe-Schutzmittel knapp. In diesem Jahr hätten sich innerhalb kurzer Zeit mehr als doppelt so viele Menschen impfen lassen wie sonst, teilte der Apothekerverband mit. Ärzte, Apotheken und Bundesbehörden haben 2020 rund 26 Millionen Impfdosen geordert - das ist im Vergleich zum Vorjahr fast ein Drittel mehr. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2020 06:00

Gelbe Tonnen kommen nach Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde

Eine Woche nach Rendsburg-Eckernförde startet heute auch der Kreis Dithmarschen damit gelbe Tonnen zu verteilen. Sie sollen in beiden Kreisen ab Januar die gelben Säcke ersetzen. Allein in Dithmarschen sind es 55.000 Mülltonnen, die die Abfallwirtschaft des Kreises verteilen muss. So will der Betrieb jährlich fünf Millionen gelbe Säcke einsparen, die nicht mehr vom Wind weggeweht oder von Raben und Möwen aufgerissen werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2020 06:00

Flensburg-Handewitt holt gegen Minden 39. Heimsieg in Folge

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt hatten gestern bei ihrem Bundesliga-Heimspiel gegen GWD Minden in der Anfangsphase Probleme. Dennoch stand am Ende ein souveräner 29:24 (15:12)-Erfolg. Durch den Sieg konnte die SG auf den 2. Platz der Tabelle springen. Der THW Kiel steht auf Platz 9. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2020 06:00

Wetter: Nach Nebel Mix aus Sonne und Wolken

Nach teils zähem Nebel wechseln sich heute Sonnenschein und dichte Wolken ab. Zur Nordsee und Elbe hin kann es einzelne Schauer geben, ansonsten bleibt es meist trocken. Höchstwerte: 13 Grad in Norderstedt, bis 14 Grad in Scharbeutz und Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2020 06:00

