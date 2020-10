Stand: 10.10.2020 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Was bewirken die neuen Erkenntnisse zum "Estonia"-Untergang?

Eine Tauchexpedition zum Wrack der Fähre "Estonia" in der Ostsee hat vor rund zwei Wochen für eine Sensation gesorgt - auf Videoaufnahmen war ein bisher unbekanntes Loch zu sehen. Doch wie ist es entstanden und welche Auswirkung hatte es auf den Untergang des Schiffs vor mehr als 26 Jahren - darüber streiten jetzt Experten. Aufklärung kann nur eine neue Untersuchung bringen, die es auch geben soll. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2020 11:00

Zwei Brände in Eutin

In der Nacht wurde die Feuerwehr gleich zu zwei Bränden in Eutin (Kreis Ostholstein) gerufen. Laut Leitstelle wurden die Kameraden kurz vor ein Uhr zu einem brennenden Anbau an einem leerstehenden Haus im Geschwister-Scholl Ring gerufen. Wenige Minuten später ging knapp 200 Meter entfernt eine Gartenlaube in der gleichen Straße in Flammen auf. Wie groß der Schaden an beiden Gebäuden ist, ist laut Polizei noch nicht klar. Wie es zu den Bränden kommen konnte, soll jetzt die Kriminalpolizei ermitteln. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2020 06:00

Warnstreiks am Westküstenklinikum für Montag angekündigt

Ver.di hat die Beschäftigten am Westküstenklinikum Heide (Kreis Dithmarschen) für Montag zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist nach Angaben der Gewerkschaft die Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld - die Arbeitgeber haben laut ver.di noch kein Angebot gemacht. Die Patientenversorgung am Westküstenklinikum soll nach Angaben der Gewerkschaft sichergestellt sein. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 18:00

Neumünster: Urteil nach Brand mit zwei Toten gefallen

Nach einem Feuer in Neumünster, bei dem im März zwei Menschen ums Leben kamen, muss ein 32-Jähriger dauerhaft in die Psychiatrie. So lautet das Urteil des Kieler Landgerichts. Das Gericht urteilte auf heimtückischen Mord und Brandstiftung mit Todesfolge. Der Verteidiger des Mann will in Revision gehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2020 18:00

Wetter: Vielen Regen und Schauer

Heute ist es vorwiegend wolkig und vor allem von Dithmarschen bis zur Kieler Förde und weiter nördlich gibt es wiederholt Regen, mitunter sogar Schauer. Zwischen Ostholstein, Lübeck und der Elbe bleibt es zunächst öfter trocken mit einigen freundliche Phasen. Die Höchstwerte liegen bei nur 10 Grad in Rendsburg und bis 12 Grad auf Fehmarn. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Eckernförde und 11 Grad in Grömitz. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2020 10:00

