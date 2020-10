Stand: 03.10.2020 10:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Strafen wegen Verstoß gegen Corona-Regeln

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben seit März Strafgelder in Höhe von mehr als 226.000 Euro verhängt. Der Grund: Verstoß gegen die geltenden Corona-Regeln. Das hat eine dpa-Umfrage ergeben. Am häufigsten wurden nach Angaben der Kreise Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen geahndet. Dafür werden laut Bußgeldkatalog 150 Euro fällig. Aktuell würden jedoch auch verstärkt Verstöße gegen die Meldepflicht und die Quarantäne-Pflicht von Reiserückkehrern registriert, so eine Sprecherin des Kreises Rendsburg-Eckernförde. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2020 11:00

Niederlage für SH-Teams

In der Fußball-Regionalliga hat gestern Abend der SC Weiche Flensburg 08 sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft vom Hamburger SV mit 1:2 verloren. Auch für den 1. FC Phönix Lübeck gab es eine Niederlage. Die Lübecker verloren mit 0:3 beim SV Drochtersen/Assel. Nicht besser sah es in der zweiten Handball-Bundesliga aus. Der VfL Lübeck-Schwartau ist gestern Abend mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Gegen den VfL Gummersbach verlor das Team mit 25 zu 27 in der heimischen Hansehalle. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2020 10:00

SH erklärt Berlin-Mitte zum Risiko-Gebiet

Pünktlich zum Start in die Herbstferien hat die Bundesregierung weitere Reisewarnungen ausgesprochen. Sie gelten nach Angaben des Auswärtigen Amtes für weite Teile der Niederlande, für Schottland und Teile Englands. Wegen hoher Corona-Zahlen hat Schleswig-Holstein den Berliner Bezirk Mitte als Corona- Risikogebiet eingestuft. Für alle, die sich dort länger als 48 Stunden aufhalten, hat das Folgen: Reiserückkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen. | NDR Schleswig-Holstein 03.10.2020 10:00

Das Wetter: viele Wolken, am Abend Regen

Heute ist es im ganzen Land bewölkt. Nur vereinzelt gibt es Auflockerungen mit Sonne. Es bleibt aber meist trocken. Am Abend kommt von der Elbe her Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Lauenburg. Dazu weht ein mäßiger bis frischer östlicher Wind mit stürmischen Böen. An Nord- und Ostsee gibt es starken Wind mit einzelnen Sturmböen. Die Abendtemperaturen: 16 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und 20 Grad in Basedow (Kreis Herzogtum Lauenburg).

